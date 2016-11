Endstation für Kaninchen Viele Züchter haben ihre Kaninchen durch einen Virus verloren. Sie landen in Lenz. Manche auch illegal woanders.

Das ist korrekt: Nur hier in der TBA Lenz ist eine fachgerechte Beseitigung von Tierkadavern möglich. Wer dagegen seine toten Kaninchen auf dem heimischen Kompost oder gar in Wald und Flur „entsorgt“, trägt zur Weiterverbreitung der Seuche bei. Ausstellungen sind zurzeit immer ein Risiko, denn die Seuche ist nicht meldepflichtig. © Klaus-Dieter Brühl

Sylvia Schäfer leidet doppelt. Die Geschäftsführerin der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TBA) Lenz hat in den vergangenen Wochen Hunderte von toten Kaninchen in der Annahmestelle des Unternehmens gesehen. Tiere, wie sie Sylvia Schäfer seit vielen Jahren auch selbst im Radeburger Verein züchtet. „Es ist wirklich bitter für mich, denn ich weiß, wie viel Zeit und vor allem Herzblut ein Züchter investiert“, bekennt Sylvia Schäfer.

Der Grund für das gehäufte Sterben der Kaninchen: die sogenannte Chinaseuche, Typ 2 oder RHD 2, welche besonders im September und Oktober im Landkreis Meißen wütete. Hohes Fieber, Apathie, Atemnot, Herz- und Lungenbeschwerden, Blutungen und Appetitlosigkeit – die Anzeichen sind vielfältig und treten manchmal innerhalb von kürzester Zeit auf. Meist endet die Krankheit für die Tiere nach 24 bis 72 Stunden tödlich.

Infizierte Langohren, die dann in Lenz entsorgt werden müssen. Fünf Cent pro Kilogramm, so TBA-Chefin Sylvia Schäfer, koste die letzte Reise der Kaninchen. Ein vergleichsweise günstiger Preis, der vor allem eines garantiert: Die infektiöse Erkrankung – erstmals in den 1980er Jahren in China aufgetreten – nicht weiterzutragen.

„Das Schlimmste, was betroffene Kaninchenhalter tun können, ist, die toten Tiere auf das Feld oder in den Wald zu bringen“, warnt Hans-Jörg Klaue. Wie der Amtstierarzt betont, sei das zwar ohnehin verboten und würde im Fall der Fälle auch streng geahndet. Dennoch würden immer mal wieder illegal entsorgte Kadaver gefunden. Eine Art, sich seiner verstorbenen Kaninchen schnell und kostengünstig zu entledigen, die unverantwortlich und gefährlich ist. Immerhin würden die Keime so weitergetragen. Einerseits auf den Feldern durch die Ernte und andererseits ohnehin über Insekten, die sich gern auf die infizierten Kadaver setzen.

Problematisch außerdem: „Die Chinaseuche ist keine meldepflichtige Erkrankung. Man muss sich darauf verlassen, dass die Halter der Tiere verantwortungsbewusst handeln“, so Hans-Jörg Klaue. Praktisch bedeutet das: Die zweimalige Impfung der Tiere im Abstand von drei Wochen und die Einhaltung einer Auffrischung nach einem halben Jahr. Nicht zu vergessen darüber hinaus, ein aufrichtiges Wort, sollte gerade eines der Tiere auffällige Symptome zeigen.

Ehrlichkeit, die in den kommenden Wochen besonders gefragt sein dürfte. Dann wollen die Züchter ihre Kaninchen nämlich wieder auf der einen oder anderen Ausstellung präsentieren. Genau da liegt in diesem Jahr jedoch der Hase im Pfeffer. „Diese Schauen stellen tatsächlich ein hohes Risiko dar“, sagt Hans-Jörg Klaue. Trotz der Impfungen seien die Tiere nicht hundertprozentig geschützt. Der in Deutschland zugelassene Impfstoff wäre nun mal auf das klassische RHD-Virus abgestimmt und wirke für RHD 2, das in den vergangenen Monaten in der Region grassierte, nur sehr eingeschränkt. Zudem sei das Virus durch Menschen, ihre Kleidung oder Transportbehälter der Tiere auch an kälteren Tagen wie diesen übertragbar.

Gegebenheiten, die den Züchtern selbst durchaus bewusst sind. In der jüngsten Sitzung, so Detlef Krille vom Zabeltitzer Kaninchenzuchtverein, habe man lange über das Für und Wider einer Ausstellung gesprochen. Immerhin hätten Vereine wie Nünchritz oder Lommatzsch entsprechende Präsentationen abgesagt.

Wohl auch, weil sie herbe Einbußen hinnehmen mussten oder Angst vor neuen Infektionen hätten. Ein Vereinsmitglied aus Großraschütz etwa habe sehr viele Tiere und vor allem die gesamte Nachzucht aus diesem Jahr verloren. „Ansonsten hatten wir da wirklich ausgesprochenes Glück. Unsere anderen Mitglieder aus Zabeltitz, Bieberach, Schönfeld, Adelsdorf, Walda, Treugeböhla und Stroga wurden von Verlusten verschont“, verrät Detlef Krille. Dauerhafte Hygiene und konsequenter Impfschutz seien vielleicht eines der probaten Mittel. Insofern sehe man auch der angesetzten Kreisschau am dritten Adventswochenende im Schlosssaal Zabeltitz optimistisch entgegen. Allerdings: So viele Tiere wie in den Jahren zuvor könnten die Züchter aufgrund der Seuche leider nicht mehr zeigen. „Da hatten wir im Schnitt immer so 200 bis 250. Wenn es dieses Mal 120 werden, bin ich froh.“

