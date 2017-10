Nachwuchsfußball Endstation für alle Nach Heimniederlagen: Im Sachsenpokal sind die letzten im Wettbewerb befindlichen Teams aus der Region ausgeschieden.

Die C-Junioren des Döbelner SC, hier Marius Franke, wehrten sich gegen den FC Grimma wacker, unterlagen aber dennoch. © André Braun

Gleich mit einem schweren Brocken hatten sich nach einem Freilos in Runde eins die C-Junioren-Fußballer des Döbelner SC in der zweiten Runde des Landespokals Sachsen auseinander zu setzen. Sie trafen auf den FC Grimma, den die Döbelner bereits aus dem Ligaalltag kannten.

Erneut standen die Vorzeichen für dieses Spiel aus Sicht der Mittelsachsen nicht optimal, denn aus dem aktuellen Kader fehlten aus unterschiedlichsten Gründen wieder einige Spieler. Dennoch ließen sich die verbliebenen Spieler nicht aus dem Konzept bringen und gingen die Partie konzentriert an. Allerdings erwiesen sich die Anfangsminuten wieder einmal zum Vergessen. Und so stand es bereits nach zwei Minuten 0:1. Danach fingen sich die Jungs des Döbelner SC und versuchten besser ins Spiel zu kommen.

Dennoch drückte sich die Überlegenheit der Gäste im Spielverlauf durch zwei weitere Gegentore aus. Somit lief alles, wie schon im Punktspiel gehabt: Der DSC lag zurück, und versuchte Schlimmeres zu verhindern. Mit dem Zwischenstand von 0:3 ging es in die Pause. Nach der Halbzeit stellte das Döbelner Trainerteam Thomas Henschel/Tino Liebmann die Mannschaft um und so stand die Abwehr der Hausherren nun wesentlich sicherer als in den vergangenen Meisterschaftsspielen.

Insgesamt zeigten die Döbelner Spieler im gesamten zweiten Abschnitt eine ordentliche Leistung. Sowohl was das spielerische als auch das kämpferische Auftreten anging. Für die Döbelner C- Junioren heißt jetzt die Devise, in den kommenden wichtigen Punktspielen gegen Mitkonkurrenten die nötigen Punkte in der Meisterschaft zu holen, um sich vom Tabellenende zu verabschieden.

Die A-Junioren des Döbelner SC bekamen es in der dritten Runde mit dem Landesligavertreter SC Borea Dresden zu tun. Sie hatten sich für dieses Spiel viel vorgenommen und wollten dem klaren Favoriten vor allem durch Aggressivität in den Zweikämpfen Paroli bieten. Dieser Plan ging allerdings nur in den ersten 20 Minuten auf. Dann zog der Führungstreffer der Gäste durch Normann bei den Gastgebern förmlich den Stecker. In der Folgezeit kamen die Muldenstädter überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe und schenkten mit zwei unnötigen Ballverlusten dem Gastgeber die Tore zum 0:3-Halbzeitstand.

Nach dem Wechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Dem Gastgeber gelang an diesem Tage überhaupt nichts. Und so konnten sich die Döbelner Kicker bei ihrem Torwart Jonas Türpe bedanken, der mehrfach toll parierte und eine noch höhere Niederlage verhinderte. Am Ende stand ein deftiges 0:8 zu Buche, welches durch die bislang schlechteste Saisonleistung zustande kam. (DA/dsc)

