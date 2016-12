Endspurt zur Weihnachtsbaum-Wahl Damit der Görlitzer Baum am Ende ganz vorn liegt, braucht er noch jede Menge Stimmen.

Die Weißtanne auf dem Untermarkt hat gute Chancen auf den Sieg bei der SZ-Baumwahl – wenn sie genug Stimmen bekommt. © Nikolai Schmidt/nikolaischmidt.de

Görlitz. Die Weißtanne auf dem Untermarkt ist schon ein Prachtstück. 13 Meter ist sie hoch, gerade gewachsen mit den typischen nach oben gestellten Ästen. Mit rund 300 Kerzen erleuchtet sie den Christkindelmarkt, rot eingepackte „Geschenke“ zaubern außerdem ein weihnachtliches Flair. Und: Sie hat gute Chancen, bei der SZ-Wahl des schönsten Weihnachtsbaumes zu gewinnen. Insgesamt stehen sieben Bäume zur Auswahl, von Bad Muskau bis Zittau. Damit der Görlitzer Baum am Ende ganz vorn liegt, braucht er natürlich noch jede Menge Stimmen. Über 1 000 wurden insgesamt bereits abgegeben.

Der Görlitzer Baum hat nicht nur ein besonders schönes Äußeres, sondern auch eine besondere Geschichte. Vor 27 Jahren kam er aus Thüringen, gemeinsam mit zwei weiteren Setzlingen, an die Paul-Taubadel-Straße nach Görlitz. Die Tanne war ein Urlaubsmitbringsel. Das Trio wuchs prächtig in der Neißestadt, aber zwei der Bäume wurden schon vor Jahren gefällt. Nun steht der letzte verbliebene auf dem Christkindelmarkt.

Die Fäll-Aktion hatte es in sich. Schließlich wiegt die Weißtanne rund 2,3 Tonnen, musste mit einem Kran in einer Lücke zwischen zwei Häuserblocks hindurch gezirkelt werden. Ebenso schwierig gestaltete sich der Transport von Rauschwalde auf den Untermarkt. Aber alles lief glatt. Nach all diesen Mühen hat es sich die Weißtanne einfach verdient, zum schönsten Weihnachtsbaum gewählt zu werden.

Noch bis zum vierten Advent (18. Dezember), 24 Uhr, kann abgestimmt werden. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Jeder Teilnehmer kommt in die Verlosung.

Hier geht es zur Wahl.

zur Startseite