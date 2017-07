Endspurt zum Krebaer Sportfest Fast ein Jahr lang hat sich der Verein auf das Jubiläum vorbereitet.

Die Organisatoren Andrea Waurig und Reiner Preuß stehen während der letzten Probe mit dem Nachwuchsfußballer Finn-Luca auf dem Sportplatz. © André Schulze

Kreba-Neudorf. Fast das halbe Dorf ist kurz vor 19 Uhr an diesem Dienstagabend auf den Beinen. Die große Probe steht an für das bevorstehende Fest. Natürlich sind auch Andrea Waurig und Reiner Preuß auf dem Sportplatz. Seit vier Jahren arbeiten sie im Organisationsteam der Sportgemeinschaft Kreba-Neudorf mit. Veranstaltungsplaner Reiner Preuß hat sich ein Rad geschnappt für die Wege über den Platz. Weit kommt er an diesem Abend jedoch nicht, bevor er in die Vorbereitungsarbeiten sofort eingreift: „Die Bänke auf der Bühne können noch nicht auf die Rasenfläche, erst muss noch das Zelt aufgebaut werden.“ Die Fleißmeisen auf dem Platz lassen sofort alles stehen und folgen der klaren Ansage.

In den vergangenen vier Jahren haben die beiden Organisatoren des vierköpfigen Teams viele Erfahrungen gesammelt und Routine entwickelt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Werbeplakate, die Programmflyer und auch die in diesem Jahr aufgelegte Festbroschüre sich rein optisch gleichen wie Zwillinge. Das muss auch so sein, fügt Andrea Waurig hinzu. „Der Wiedererkennungswert unserer Werbemittel ist uns sehr wichtig“, sagt sie. Aus diesem Grund beginnen die Planungen für das Fest auch fast ein Jahr zuvor. In einem Konzept wird erörtert, was die Gäste möglichst in vielen Altersgruppen interessieren könnte und welche bekannten Künstler für das Programm finanziell machbar sind. Das sei nicht immer ganz einfach, bekräftigt Reiner Preuß, denn „bei uns sind seit vielen Jahren nur Originale und keine Double auf der Bühne. So auch in diesem Jahr, wenn am Sonntag im Rahmen des Bühnenprogramms Fantasy den Platz mit ihren Schlagern rocken werden oder die Crash Dammy mit ihren Showturneinlagen für Abwechslung sorgen werden“, sagt Reiner Preuß.

Von diesen Höhepunkten werden die beiden Organisatoren sicher nicht viel mitbekommen. Wie immer werden sie mit ihrem Team unter Strom stehen und zur schnellen Eingreiftruppe werden, denn viele Dinge müssen kurzfristig organisiert und abgearbeitet werden, so Andrea Waurig. Dazu zählt die Begrüßung der vielen mitwirkenden Vereine und Sponsoren genauso wie die letzte Absprache mit dem Bäcker. Wie jedes Jahr wird es überall etwas zu tun geben und die Aufgaben gleichen denen, die ein professioneller Veranstaltungsservice abzuarbeiten hat. Schließlich liegt die Messlatte bei den Gästen in Sachen Qualität in Kreba recht hoch. Genau aus diesem Grund werden auch immer wieder vorhandene Highlights eingebaut und Neues hinzugefügt.

Eine dieser Aktivitäten ist so auch die Beleuchtungsaktion der Schule. In den Abendstunden wird der Bau sowohl von innen als auch von außen mit verschiedenen Strahlern und Farbwechslern in Szene gesetzt, um eine gemütliche Stimmung zu erzeugen. Und auch in die Auswahl der gastronomischen Versorgung wird reichlich Zeit investiert. Wir wollen hier nicht wie in einem Kiosk nur Bockwurst und Bier anbieten, berichtet Preuß. „In die Versorgung der Besucher sind viele Vereine und Unternehmen der Region eingebunden. So können die Gäste aus vielen Angeboten vom Handbrot und Broiler über die bekannte Fischsemmel und der Bratwurst, bis hin zum Cocktail oder einem Eis wählen.

Auch am Inhalt des Programms wurde kräftig gefeilt. So zählen die Tanzshow am Freitag und Sonntag genauso zu den Höhepunkten wie auch die Oldtimerausfahrt am Sonnabend und der Festumzug am Sonntag. Auch die insgesamt zwölf Fallschirmspringer, welche in diesem Jahr aus einer historischen AN-2 gen Sportplatz gleiten werden, werden sicher für ein eindrucksvolles Bild sorgen. Zudem wird es zahlreiche Wettkämpfe der einzelnen Sektionen geben.

70 Jahre Sport-und Parkfest vom 27. bis 30. Juli, 02906 Kreba-Neudorf, Am Sportplatz 8

Eintritt: Drei-Tagesticket: 13 Euro, Freitag: vier Euro,Sonnabend: fünf Euro, Sonntag: acht Euro, ab 18 Uhr fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei.

www.sg-kreba-neudorf.de

www.gemeinde-kreba-neudorf.de

