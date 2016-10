Endspurt in Gaußig Der neue Busplatz ist fast fertig. Das bringt in Kürze einige Änderungen mit sich.

Das Foto zeigt am Montag [02.02.2015] das Ortseingangschild Gaußig +++ Foto: SZ / Uwe Soeder +++ Foto: SZ/Uwe Soeder / Uwe Soeder / Uwe Soeder © Uwe Soeder

Der neue Busplatz in Gaußig nimmt immer mehr Gestalt an. In der vorigen Woche wurde die Straße, die dafür nun hinterm neuen Schulgebäude des Evangelischen Schulzentrums entlangführt, asphaltiert. Alle restlichen Arbeiten sollen in dieser und der kommenden Woche erledigt werden. So lange müssen Autofahrer noch mit Einschränkungen leben. Die Diehmener Straße ist derzeit voll gesperrt, die Bautzener Straße halbseitig. Auch der Parkplatz kann seit Ende August nicht genutzt werden. Er bekommt eine neue Zufahrt von der Bautzener Straße aus. Nach den Herbstferien soll aber alles fertig sein. Dann können die Schüler des Evangelischen Schulzentrums in Gaußig sicherer ein- und aussteigen, und im Ort dürfte es vor allem morgens nicht mehr zu Behinderungen durch mehrere hintereinander haltende Busse kommen.

Neue Fahrpläne für vier Buslinien

Die Auswirkungen des neuen Busplatzes sind aber weitreichender. So treten am 17. Oktober gleich für vier Buslinien neue Fahrpläne in Kraft. Die 114 und 115 werden dann auf einer neuen Linienführung verkehren. Zwischen beiden Linien ist am neuen Gaußiger Busplatz auch das Umsteigen möglich. Lediglich geringe Zeitverschiebungen wird es auf den Linien 176 und 178 geben. Aber auch in Doberschau gelten ab 17. Oktober Änderungen im Busverkehr. Dann werden zwei neue Haltestellen in Betrieb gehen. Die erste am Ortseingang auf Höhe Blumenstraße ist bereits fertig. Für die zweite haben in der vorigen Woche die Bauarbeiten begonnen. Sie entsteht an der Fabrikstraße neben dem Feuerwehrhaus. Dafür fallen in Fahrtrichtung Gaußig die Haltestellen Karl-Liebknecht- und Karl-Marx-Straße weg. In Fahrtrichtung Bautzen ändert sich dagegen nichts.

Bedenken wegen Rasern

Vor allem die neue Haltestelle am Ortseingang sorgte bereits für Diskussionen. So gibt es Bedenken bezüglich der Sicherheit. Denn viele Autofahrer würden „dort reinbrettern“, hieß es jetzt im Gemeinderat. „Man könnte über einen Fußgängerüberweg wie in Gaußig nachdenken“, schlug Gemeinderat Andreas Pahler (Wählervereinigung Gaußiger Sportler) vor. Petra Seiler (CDU) forderte Tempokontrollen. Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) kündigte an, die Geschwindigkeitsanzeige, die bis vor Kurzem in Gaußig hing und jetzt in Gnaschwitz den Vorbeifahrenden ihr Tempo anzeigt, dann dort zu installieren.

Alle Fahrplanänderungen in Kürze an den Aushängen der Haltestellen und unter www.zvon.de

