Endspurt in der Wartburg

Görlitz. Investitionsstau in der Wartburg? Ulrich Warnatsch schüttelt den Kopf. „Wir haben seit 1992 nach und nach alles saniert“, sagt der Vorsitzende des Trägervereins Jugendhaus Wartburg, der das Haus in Erbbaupacht nutzt – und die Kita „Samenkorn“ im Parterre an die Evangelische Innenstadtgemeinde vermietet hat. Genau diese Kita ist nun der letzte unsanierte Gebäudeteil. Aber nicht mehr lange. „Wenn alles gut geht, beginnen die Bauarbeiten nächstes Jahr im Frühling und sind bis Herbst 2020 erledigt“, sagt Warnatsch.

Die Kita in der Wartburg auf der Johannes-Wüsten-Straße 21 besteht seit 1946 – und wurde in dieser Zeit nie grundlegend umgebaut. Doch seit einer Begehung durch Landesjugendamt, Bauamt und Feuerwehr im Jahr 2014 ist klar: So kann es nicht weitergehen. Die Kita entspricht nicht den heutigen Anforderungen, vor allem beim Brandschutz. Als dringendste Maßnahme wurden deshalb neue Fluchtwege an beiden Enden der Kita geschaffen. „Das reicht aber nicht“, sagt Warnatsch. Auch Zwischenwände, Türen und Treppenhaus müssen verändert werden. Außerdem soll die Kapazität der Einrichtung erweitert werden: Von heute 46 auf künftig 60 Kita-Plätze sowie von fünf auf zwölf Krippenplätze.

Alles in allem heißt das: Der Trägerverein als Vermieter kommt um einen großen Umbau nicht herum. Rund 2,2 Millionen Euro wird der nach jetzigem Planungsstand kosten. Die Kita wird künftig zusätzlich zum Parterre auch einige hofseitige Räume im Obergeschoss nutzen – und Teile der Hoffassade werden um etwa 2,50 Meter in den Hof hineingerückt, sodass das Gebäude tiefer wird. „So entsteht innen mehr Platz“, sagt Warnatsch. Das Görlitzer Ingenieurbüro Noack & Noack kümmert sich um die Planung, bis Ende Februar muss der Bauantrag eingereicht werden. Die Raumplanung steht mittlerweile im Groben fest: Im Parterre soll es die Krippe, einen Kita-Gruppenraum und Speiseräume geben, im ersten Stock zwei Gruppen-, einen Mehrzweck- und einige Nebenräume.

Die Planung kostet 40000 Euro. Weil der Verein aus eigener Kraft nur die Hälfte aufbringen konnte, gab es im Herbst eine Spendenaktion im Internet. Dort kamen in kurzer Zeit 21422 Euro zusammen – inklusive der 510 Euro, die die Evangelische Bank am Ende für die erfolgreiche Sammlung drauflegte. Der Trägerverein hat allen Spendern mittlerweile Dankesbriefe geschickt. Wer wollte, konnte sich im Internet auch ein kleines Geschenk aussuchen.

Warnatsch blickt schon auf die nächsten Aufgaben. Das ist nicht nur der Bauantrag bis Ende Februar: „Die Stadt muss den Bedarf bestätigen und ihren Eigenanteil in den Doppelhaushalt 2019/20 einstellen“, sagt er. Wenn das geklärt ist, kann er den Förderantrag beim Landkreis stellen. Dabei geht es um Bundes-, Landes- und Landkreis-Mittel. „Der Antrag muss bis 30. Juni abgegeben werden“, sagt Warnatsch. Klappt das nicht, verzögert sich alles um mindestens ein Jahr. Parallel kümmert sich der Vereinschef auch um andere Fördertöpfe, etwa bei Stiftungen. Und schließlich muss er eine Lösung finden, wohin die Kita während der Bauzeit umziehen kann: „Da sind wir gerade am Suchen nach geeigneten Räumen.“

Zusätzlich findet es am 21. April ein Tag der offenen Tür statt, bei dem der Verein die Pläne der Öffentlichkeit vorstellen will. Dazu gibt es eine Sponsorenrallye: „Und wir feiern das Jubiläum 25 Jahre Jugendhaus“, sagt Warnatsch. Das Gebäude hat viele Nutzungen, es gibt mehrere Veranstaltungssäle, eine Pension, Büros des Trägervereins und des Esta-Vereins, eine Freiwilligen-WG und die offene Kinder- und Jugendarbeit. Warnatsch ist stolz auf alles, was da ist – und würde das Haus deshalb auch nie hergeben: „Erst vor zwei Jahren haben wir einen Erbbauvertrag für 50 Jahre geschlossen“, sagt er. Gebraucht werde all das auch künftig, wenn das neue Zentrum für Jugend und Soziokultur im Werk I eröffnet: „Das sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze, die sich sehr gut ergänzen können.“ Sein Haus habe ein christliches Profil – und das solle auch so bleiben.

Eigentümer ist der Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz. Der steht hinter dem Verein und seinen Umbauplänen, sagt Superintendent Thomas Koppehl: „Wir versuchen, Sanierung und Anbau verantwortlich zu begleiten.“ Wichtig sei, drei Dinge zu klären: Die Finanzierung der Sanierung, das Finden eines Ausweichquartiers für die Kita und die Finanzierung des Ausweichquartiers: „Es ist unsere Aufgabe, diese Fragen deutlich zu stellen.“ Inhaltlich finde er die Pläne aber sehr gut.

