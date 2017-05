Endspurt in der Hofmühle Das denkmalgeschützte Objekt wird für viel Geld und dank freiwilliger Arbeit notgesichert. Jetzt ist ein Bauende in Sicht.

Diese Außenwand der Hofmühle in Langburkersdorf muss noch professionell ausgefacht werden. Dann können Rico Schneider, Dieter Mutscher und Falk Köhler (v.l.) den Abschluss der Bauarbeiten feiern. Im Juli soll es so weit sein. © Dirk Zschiedrich

Nach mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit kehrt an der Hofmühle in Langburkersdorf langsam Ruhe ein. Seit Oktober 2015 läuft in dem denkmalgeschützten Haus die Notsicherung. Bis Dezember wurde das einsturzgefährdete Dach samt Dachstuhl über der Maschinenhalle erneuert. Außerdem musste das Dach über dem Mittelschiff saniert werden. Es war in einem desolaten Zustand. Die Schäden zogen sich hier bis ins Tragwerk hinein. Diese Reparatur musste zusätzlich finanziell gedeckelt werden. Dank weiterer Fördermittel über ein Sonderprogramm der Denkmalpflege des Freistaates konnte auch dieses Problem gelöst werden. Baulich angepackt wurde parallel dazu das Erdgeschoss. Hier standen weitere Notsicherungen auf dem Plan. Diese betrafen vor allem den Holzboden. Im Verbinderbau zwischen Mittelschiff und Wohnhaus, in dem sich die Ausstellung rund um das bäuerliche Leben befindet, hätte der Holzboden nicht mehr lange gehalten. Es bestand Einsturzgefahr.

Inzwischen sind Dach und Boden stabil. Die Maschinenhalle ist fertig saniert. Sie dient derzeit als Lager für landwirtschaftliche und bäuerliche Gerätschaften. Im Mittelschiff sieht es dagegen noch nach einer Baustelle aus. An einer Außenwand müssen die Ausfachungen des Fachwerkes ausgemauert werden. Dafür hat sich der Förder- und Heimatverein Schloss Langburkersdorf, der die Hofmühle seit 16 betreut, einen Profi an die Seite geholt. Er wird die Wand ausbessern und schließlich abdichten.

Besonders stolz ist der Verein auf den neuen Küchenbereich, der hier entstanden ist. Die gebrauchte Küchenzeile ist dem Verein geschenkt worden. Sie wird gerade eingebaut. Steht die Küche und ist die letzte Außenwand ausgefacht, dann kann der Schlossverein die Hofmühle wieder für Besucher öffnen. Seit 2007 haben sich schon rund 18 000 Gäste in dem denkmalgeschützten Komplex umgesehen.

Zum Abschluss der Bauarbeiten ist nun ein gesonderter Tag der offenen Tür geplant. Auf einen genauen Termin will sich Vereinsvorsitzender Rico Schneider noch nicht festlegen. Das hänge davon ab, wie weit die Arbeiten in den kommenden Wochen fortschreiten. Er hat jedoch ein Wunschdatum. „Wir hoffen, dass wir anlässlich der Wald- und Jagdtage am 2. Juli einen Tag der offenen Tür veranstalten können“, sagt Schneider. Das sei ein Kraftakt. Aber einer, der nicht unrealistisch sei. Denn der Verein kann auf viele freiwillige Helfer zählen. Nicht nur in den Reihen seiner Mitglieder.

Dieter Mutscher, der heimliche Vater der Hofmühle, hat etliche Firmen als Unterstützer gewinnen können. „Wenn ich auftauche, dann wissen die Chefs meistens schon bescheid“, sagt er und schmunzelt. Im Gegenzug würden die Betriebe wissen, dass ihre Arbeitsleistung für den guten Zweck bestimmt ist. „Bisher wurden insgesamt 37 000 Euro an Bauleistungen durch den Verein beglichen“, rechnet Rico Schneider vor. Abzüglich einer Förderung des Landkreises in Höhe von knapp 10 000 Euro und Spenden von rund 6 500 Euro hat der Verein damit gut 20 000 Euro an Eigenmitteln in die Hofmühle investiert.

zur Startseite