Endspurt im Stadtbad Am 15. Mai können Radeberger Wasserratten erstmals ins kühle Nass tauchen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Gerd Lippmann bereitet das Stadtbad Radeberg für die Saison vor. © Thorsten Eckert Gerd Lippmann bereitet das Stadtbad Radeberg für die Saison vor.

Die Kabinen werden saniert.

Die Halterung für das neue Sonnensegel steht.

Auch wenn der Mai in Sachen Wetter in den nächsten Tagen vielleicht noch ein bisschen April spielt, im Radeberger Stadtbad gehen die Vorbereitungen für den am 15. Mai anstehenden Saisonstart sozusagen in den Endspurt über. Schwimmmeister Gerd „Lippi“ Lippmann putzt derzeit das große Becken, damit frisches Wasser eingefüllt werden kann. Auch die Kabinen an der unteren Liegewiese werden in Kürze schmuck saniert sein, damit sie zum Start bereit sind – und die Nachfrage ist ja bekanntlich alljährlich groß. Neu wird auch das Sonnensegel am Planschbecken sein. Die Halterung ist bereits montiert, das Segel folgt in den kommenden Tagen. Damit kann das Becken sozusagen „beschattet“ werden. Ein lang gehegter Wunsch von Eltern. (szo)

zur Startseite