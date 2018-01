Endspurt für Wüfel-Meisterschaft Über 100 Spieler wollen am 20. Januar in Dohna Meister im Mensch ärgere dich nicht werden. Ein Promi ist auch dabei.

Dohna. Nur noch reichlich zwei Wochen bis zur vierten offenen deutschen Meisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ in Dohna. Schon über 100 kleine und große Spieler haben sich für die Veranstaltung am 20. Januar in der Schule angemeldet. Auch die Vorjahressiegerin Annett Eulenberger ist wieder dabei und will ihren Titel verteidigen. Doch das wollen ihr einige Spieler mit sehr guten Platzierungen aus den Vorjahren schwer machen. Die meisten kommen aus Sachsen, aber auch Thüringer, Berliner und Mecklenburger stehen schon in der Startliste. Ganz stark ist die Jugendfeuerwehr Mühlbach, die mit drei Teams dabei ist. Wer ebenfalls dazu gehören möchte, muss sich schnell entscheiden. Die Anmeldung ist nur noch bis zum 12. Januar, 24 Uhr, möglich. Am 20. Januar ist keine Nachmeldung mehr möglich, sagt die Stadt Dohna als Veranstalter. Schirmherr Uwe Steimle hat seine Teilnahme für dieses Mal wieder zugesagt und wird die Veranstaltung punkt 14 Uhr mit dem „An die Würfel, fertig, los“ eröffnen. (SZ/sab)

