Endspurt für Spielplatzbau Die Kinder von Höckendorf können sich freuen. Bald können sie ihr Piratenschiff in Besitz nehmen.

So soll das neue Spielgerät aussehen. © Gemeindeverwaltung Laußnitz

Der neue Spielplatz in Höckendorf soll bald den Kindern übergeben werden. Das wurde jetzt im Gemeinderat Laußnitz deutlich. Das neue Spielgerät, ein Holzschiff, ist allerdings noch nicht ganz vollständig. Es fehle noch eine Rutsche, die allerdings in den kommenden Wochen geliefert und angebaut werden soll, heißt es. Die Gemeinde wird dann auch einen Termin für die Übergabe und die damit verbundene Eröffnung des Spielplatzes bestimmen. Die Gemeinde Laußnitz baut gerade zwei Spielplätze im Gemeindegebiet. Ein großes Piratenschiff entsteht auf dem vorhandenen Spielplatz in Höckendorf, ein zweiter Spielplatz wird an der Samendarre gebaut. (SZ/pre)

