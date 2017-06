Endspurt für Pieschens neue Passage Eine der letzten großen Baulücken des Viertels wird mit Wohnungen und Läden gefüllt. Dafür gibt es nun Interessenten.

Die Vermietung der Wohnungen steht noch am Anfang. © Stefan Becker

Den Plannamen „Markuspassage“ ist das Vorhaben zwischen Bürger-, Konkordien-, Leipziger und Rehefelder Straße nie ganz losgeworden. Dabei stammt der aus früheren Zeiten und beschreibt Pläne, die längst überholt sind. Denn bereits seit der politischen Wende wird über eine Bebauung der Brachfläche nachgedacht. Damals sollten zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten entstehen, große Supermärkte angesiedelt werden – eine richtige Passage eben. Mittlerweile ist das Viertel gut versorgt. Die Investoren verfolgen deshalb andere Pläne.

„Wir haben die Gewerbeeinheiten lieber kompakt und klein gestaltet“, sagt Claus Fiebiger. „Wie wollen kleine Einzelhändler anziehen, keine großen Ketten.“ Es würden bereits zahlreiche Gespräche laufen, unter anderem mit einem Floristen und einem Fitness-Trainer. Außerdem interessieren sich gleich zwei Bäcker für eine Ladenfläche an der Leipziger Straße. Kein Wunder. Denn dort sind die sogenannten „Markusstufen“ geplant.

Der Platz zur Leipziger Straße wird begrünt: Zwölf Bäume will die Stadt dort pflanzen. Außerdem werden Betontreppen angelegt, in die Sitzmöglichkeiten aus Holz eingelassen werden. Fiebiger kann sich schon lebhaft vorstellen, wie die Pieschener mit ihrem Coffee-to-go auf den Stufen sitzen. Doch noch ist kein Mietvertrag für die elf Gewerbeeinheiten unterschrieben. Das könnte auch an den Mietpreisen liegen, die mit elf Euro kalt pro Quadratmeter höher sind als im Umfeld.

Auch die Vermietung der 114 Wohnungen steht noch am Anfang. In den beiden Gebäuden an der Bürgerstraße sind aber bereits 80 beziehungsweise 50 Prozent der Apartments vermietet. Die Bewohnerschaft sei bunt gemischt, sagt Fiebigers Frau Christiane, die für die Vermietung zuständig ist. „Es ziehen viele junge Familien aus der Gegend ein, aber auch ältere Leute, die ihr Haus verkaufen – zum Beispiel in Radebeul. Außerdem sind auch viele Ältere dabei, die aus den alten Bundesländern wieder zurück in ihre Heimat kommen“, sagt sie. Anfang Oktober werden die ersten Wohnungen bezogen.

„Wir hatten wegen der Witterung etwas Bauverzug, den haben wir aber mittlerweile wieder reingeholt“, sagt Thomas Porstein, der das Vorhaben gemeinsam mit dem Ehepaar Fiebiger realisiert. Die Apartments im zweiten Bauabschnitt sollen bis Ende Oktober fertig sein, das ganze Objekt einen Monat später. Dann soll auch die teuerste Wohnung bezogen werden – das 150-Quadratmeter-Penthouse mit fünf Zimmern, Balkon und Dachterrasse mit Elbblick kostet 11,50 Euro pro Quadratmeter. An diesem Wochenende haben Interessierte zwischen 9 und 17 Uhr die Möglichkeit, einen Blick in diese und andere Wohnungen der neuen Passage zu werfen.

www.markusprojekt.com

zur Startseite