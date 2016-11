Endspurt für Neustädter Radfahrer Eine Umfrage soll klären, wie zufrieden Radler sind. Aber auch, wo es schwache Punkte gibt.

© picture alliance / dpa

Seit September 2016 können die Radfahrerinnen und Radfahrer aus Neustadt und den umliegenden Gemeinden ihre Meinung zum örtlichen Fahrradklima mit ihrem Computer, Tablet oder Smartphone äußern. Die vom Bundesverkehrsministerium unterstützte und von einem professionellen Institut durchgeführte Internet Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) fragt die Zufriedenheit mit der örtlichen Verkehrssituation bei Radfahrenden ab. Katja Meier, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag ruft dazu auf, sich zu beteiligen. „Beim letzten Fahrradklima-Test 2014 war Neustadt nicht vertreten, da die Mindestanzahl von 50 Teilnehmenden nicht erreicht wurde“, sagt sie. Damals wurden nur zwei Rückmeldungen abgegeben. Jetzt haben die Neustädter erneut die Möglichkeit, die Situation des Radverkehrs in ihrer Stadt detailliert zu bewerten. Bisher sind laut ADFC Klimatest-Portal bereits zwölf Rückmeldungen aus Neustadt eingegangen. Mindestens 38 weitere Teilnehmer werden benötigt, damit die Ergebnisse der Umfrage gültig werden. Je mehr Radfahrer sich am Klimatest beteiligen, umso repräsentativer werde das Ergebnis, sagt die Grünen-Sprecherin. Angesprochen sind zwar vor allem Alltagsradelnde, aber nicht nur diese. Alle die mit dem Rad in Neustadt und Umgebung unterwegs sind, kennen sicher Ecken, in denen nach wie vor Sicherheit, Sicherheitsempfinden, aber auch zügiges Vorankommen merklich eingeschränkt wurden oder blieben, sagt sie. (SZ)

Der Fahrradklima-Test läuft bis zum 30. November 2016. Mehr Infos und den Link zum Fragebogen findet man hier

