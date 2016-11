Endspurt für königliche Gewänder Auf der Albrechtsburg sind nur noch bis kommenden Sonntag der lebendige Fürstenzug und wertvolle Requisiten zu sehen.

Die Kostüme sind auch als Foto-Motive sehr begehrt. © Claudia Hübschmann

Die Dauerausstellung „Der lebendige Fürstenzug“ geht in die letzte Woche. Noch bis 20. November können Besucher die Kostüme sächsischer Regenten vor den historischen Wandgemälden erleben. In den vergangenen zwei Monaten wurden in Meißen die prächtigen Kostüme in insgesamt drei Staffeln ausgestellt.

Aktuell können 19 Kostüme von Herrschern, die bis zum Ende der sächsischen Monarchie hier wirkten, begutachtet werden. Darunter ist etwa Kurfürst Johann Georg II. Er war der tüchtige Restaurator nach Krieg und Feuersbrunst und gab dem Schloss „Albrechtsburg“ seinen Namen. Aber auch Kurfürst August der Starke, König Johann und König Albert zählen in diese Epoche und warten auf die Besucher.

Das größte Porzellan-Wandbild der Welt – der Dresdner Fürstenzug – wurde 2006 anlässlich der 800-Jahr-Feier Dresdens erstmals lebendig. 2011 waren Könige und Herrscher auf dem Meißner Burgberg zu sehen. Nun folgte die noch prunkvollere Rückkehr auf die Albrechtsburg. (SZ/mhe)

