Endspurt für Jubiläums-Logo Wie soll die Bierstadt für ihr 800. Jubiläum 2019 werben? Vielleicht mit Altbekanntem?

So sah das Logo zum 600. Stadtrechtjubiläum aus. © Stadt

Wer seinen künftigen Enkeln mal die Geschichte erzählen will, die Idee für das Logo zum Radeberger Stadtjubiläum gehabt zu haben, muss sich sputen. Noch bis Ende Januar sucht die Stadt nach einem Signet für die 2019 anstehende Feier zum 800. Jubiläum der Erst-Erwähnung. „Bisher ist die Resonanz eher zurückhaltend“, wundert sich Stadtsprecher Jürgen Wähnert ein wenig. Denn das Thema Stadtjubiläum ist sonst ja eigentlich ein durchaus hitzig diskutiertes.

Nachdem bereits klar ist, dass sich Radeberg zum Jubiläum wohl einen neuen Marktbrunnen schenken wird und auch eine Arbeitsgruppe im Stadtrat eingerichtet wurde, soll nun als nächster Schritt ein Logo fürs Festjahr gefunden werden. Das wird dann zum Beispiel auf den offiziellen Briefen der Stadt prangen – und sicher auch auf Aufklebern zu haben sein. Aber welches Logo soll es sein? Mit dieser Frage hatte sich besagte Arbeitsgruppe befasst und entschieden, die Radeberger zu befragen. Und man hat auch die Möglichkeit ins Auge gefasst, vielleicht ja sogar mit jenem Logo zu werben, mit dem die Stadt schon 2012 für das damals gefeierte Jubiläum 600 Jahre Stadtrecht agierte. Oder eben doch ein neues, ein modernes? Seit einigen Wochen läuft dazu eine Abstimmung. Die Radeberger sollen sich entscheiden, ob sie das alte Logo noch einmal nutzen wollen oder ob die Stadt letztlich doch auf ein neues Signet fürs Stadtjubiläum setzen soll. Im Februar könnte die Entscheidung fallen.

Beide Varianten haben dabei ihre Vorteile, findet Stadtsprecher Wähnert. Für die erneute Nutzung des Logos von 2012 sprächen der Wiedererkennungs-Effekt, geringe Kosten und eine sofortige Verfügbarkeit. Ein neues Logo könnte hingegen interessante frische und junge Entwürfe bringen, allerdings könnten Kosten entstehen, so der Stadtsprecher.

Bis 31. Januar können die Radeberger noch mitreden: Variante 1 (bestehendes Logo) und Variante 2 (neues Logo). Meinung per Post an Stadtverwaltung Radeberg, Markt 17-19, 01454 Radeberg, per Fax: 03528 450100 oder per E-Mail an info@radeberg.de

