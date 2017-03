Endspurt für den Dreiseithof Die Arbeiten am letzten Bauabschnitt laufen. Bei einer wichtigen Frage steht noch ein Machtwort aus.

zurück Bild 1 von 3 weiter Weit über Hundert Quadratmeter Platz: Der Saal im Haus 2 des Gröditzer Dreiseithofs ist zwar noch im Bau, aber seine künftige Dimension schon zu sehen © Eric Weser Weit über Hundert Quadratmeter Platz: Der Saal im Haus 2 des Gröditzer Dreiseithofs ist zwar noch im Bau, aber seine künftige Dimension schon zu sehen

Im Erdgeschoss ist mit dem historischen Backofen auch schon ein zentrales Element enthalten

Außen wie innen gibt es noch viel zu tun.

Das Herzstück in der unteren Etage ist schon im Mauerwerk eingepflanzt. „Hier kann man 200 Brote drin backen“, sagt Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) und öffnet die Türen des Backofens. Bis im Haus 2 des Gröditzer Dreiseithofs der Duft von Frischgebackenem durch die Luft zieht, dauert es aber noch.

Momentan dominieren noch Staubschwaden. Seit Wochen bohren, sägen und mörteln die Bauarbeiter in dem alten Bauernhaus im Stadtzentrum. Noch vorm Jahreswechsel war das neue Dach gedeckt worden. Wo sich künftig Durchgänge, Zimmer und Flure befinden, lässt sich schon genau erkennen. Der Boden ist auch dicht, ab Montag legen die Klempner und Elektriker richtig los, so Reinicke. Neben Steckdosen und Sanitäranlagen warten auch Fenster und Türen auf ihren Einbau.

Ein-, zweimal die Woche ist der Bauherr selbst auf der Baustelle und macht sich ein Bild vom Fortschritt. Gut sichtbar ist der auf dem früheren Heuboden des einstigen Bauernhauses. Dank neuer, massiver Balken ist hier unterm Dach ein großer, durchgehender Raum entstanden. Der Saal bietet Platz für Proben und Auftritte von Chören und Tänzern. Auch die monatlichen Treffen des Stadtrats sollen ab nächstem Jahr aus dem akustisch eher unvorteilhaften Ratssaal des Rathauses hierher verlegt werden. Derzeit liegt aber nur ein provisorischer Fußboden, der noch das Deckengewölbe der darunter liegenden Etage durchscheinen lässt.

Viel von der historischen Substanz erhalten, das hat auch beim dritten und letzten Gebäude des ehemaligen Bauernhofes Priorität. Doch ein neuer, moderner Anbau musste auch diesmal wieder her – vor allem für den massiven Fahrstuhl. Dessen Einbau ist auch gleichzeitig ein wichtiger Eckpunkt im Terminplan: Bis spätestens Ende Juni muss der Aufzug laut Jochen Reinicke installiert sein.

Fertig bis zum Festwochenende?

Das klingt, als könnte die Sanierung bis zum großen Festwochenende anlässlich der Gröditzer 800-Jahr-Feier im August abgeschlossen sein. Und zumindest was die Fassade und die Außenanlagen des Hauses 2 angeht, wolle man bis dahin fertig sein, so Reinicke. Auch öffnen will die Stadt das Gebäude schon für Besichtigungen. Nur nutzen könne man es aller Voraussicht nach noch nicht, weil der Innenausbau seine Zeit braucht. Mit den letzten Abnahmen und Mängelbeseitigungen rechnet Reinicke erst für 2018. Es sei wichtig, dass der Bau in Ruhe laufe, so der Bürgermeister.

Dass nichts überstürzt wird, zeigt sich auch beim Thema Außenanstrich, für den es mehrere Vorschläge gibt. Fest steht nur, dass er sich vom gegenübergelegenen Haus 1 abheben soll. Ob es eher ein dunklerer Ockerton wird oder doch eine hellere Tönung ins Gelbe wird, darüber fiel bei der Abstimmung am Dienstag mit Denkmalschützern und Architektin noch keine Entscheidung. Da muss der Bauherr wohl noch ein Machtwort sprechen.

Große Worte an die Kritiker des Projektes Dreiseithof muss der Stadtchef indes offenbar nicht mehr richten. Die scheinen in letzter Zeit zunehmend verstummt. Vielleicht auch, weil das Projekt finanziell nicht ausgeartet ist. „Wir liegen in den veranschlagten Kosten“, sagt Reinicke und zeigt sich optimistisch, dass sich daran auch die nächsten Monate nichts ändert.

zur Startseite