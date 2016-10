Endspurt für Bauarbeiten an der Hofmühle

Nach einem Jahr Bauzeit sollen in dieser Woche die Arbeiten am Dach der Hofmühle in Langburkersdorf beendet werden. Das teilt Bürgermeister Peter Mühle (NfN) mit. Eigentlich sollten die Gerüste schon Ende September fallen. Der Termin konnte jedoch nicht eingehalten werden. Ein Grund dafür war das Wetter. Wegen Regen mussten die Bauarbeiter eine Zwangspause einlegen. Jetzt ist alles fertig. Seit Oktober letzten Jahres wurde das einsturzgefährdete Dach über der Maschinenhalle erneuert. Während der Bauarbeiten wurden weitere Schäden am Dach über dem Mittelschiff entdeckt. Auch die sollten repariert werden. Dafür musste die Baustelle überwintern. Erst im Sommer ging es weiter. Die Kommune wartete bis dahin auf Fördergeld. Sie hatte für die neuen Dacharbeiten einen Antrag auf Fördermittelaufstockung gestellt. Im Juni wurden die Mittel genehmigt. Im August ging der Bau weiter. (SZ)

