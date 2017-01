Endspurt für Bauarbeiten Die neue Laufbahn und die neue Weitsprunganlage in Laußnitz sollen im Frühjahr fertig werden.

An der Laußnitzer Grundschule entstehen eine Laufbahn und eine Weitsprunganlage. © Matthias Schumann

Die Gemeinde Laußnitz will die neue Laufbahn und die neue Weitsprunganlage an der Grundschule so schnell wie möglich fertigstellen. „Der Laufbahnbelag braucht aber Einbautemperaturen von mindestens 15 Grad“, sagt Bürgermeister Joachim Driesnack. Die Gemeinde Laußnitz baut die Laufbahn und die Weitsprunganlage, um die Bedingungen des Schulsports zu verbessern. Es gibt zwar schon eine Laufstrecke nahe der Schule. Doch die Bahn ist uneben und eignet sich deshalb nicht mehr für den Schulsport.

Die neue Laufbahn und die Weitsprunganlage gehören zu einer größeren Baumaßnahme, die auch den Parkbereich umfasst. Der Abwasserzweckverband hat an der Stelle eine neue Entwässerung für das Schuldach gebaut und die Gemeinde hat die Fläche gleich gepflastert. Nun kann dort wieder geparkt werden. Der Parkbereich wurde bereits vor Weihnachten wieder für den Verkehr freigegeben. (SZ/pre)

