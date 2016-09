Endspurt beim Straßenbau Die Straße zwischen Weifa und Ringenhain ist seit fast einem Jahr gesperrt. Doch es gibt einen Termin für die Fertigstellung.

Straßen- und Fußwegbau in Ringenhain: In etwa vier Wochen soll man hier fahren und laufen können. © Steffen Unger

Seit Oktober vergangenen Jahres ist die Straße zwischen Ringenhain und Weifa Baustelle und deswegen gesperrt. Noch etwa vier Wochen müssen Autofahrer die Umleitung über Steinigtwolmsdorf fahren. Doch es gibt Hoffnung. Voraussichtlich Mitte Oktober sollen die Straßenarbeiten auf der rund einen Kilometer langen Ortsverbindungsstraße abgeschlossen und die fürs Oberland wichtige Trasse für den Verkehr freigegeben werden, sagte Gernot Schweitzer, Pressesprecher des Landratsamtes, jetzt auf Anfrage der SZ.

Für die Bauarbeiter bedeutet das einen Wettlauf gegen die Zeit. Denn noch ist viel zu tun. Die Arbeiten konzentrieren sich jetzt auf die Ortslage Ringenhain zwischen der B 98 und der Birken- sowie Wiesenstraße. Dort läuft momentan noch der Straßen- und Fußwegbau. Die Straßenbeleuchtung wird errichtet, in Randbereichen gearbeitet. Dazu gehören Geländeangleichungen, das Anlegen von Zufahrten und Grundstückseinfriedungen. Im Oktober und November erfolgen dann noch Landschaftsbauarbeiten sowie Bepflanzungen an der Baustrecke, sagte Gernot Schweitzer.

Bis zum Abschluss der Straßenbauarbeiten bleibt die Straße zwischen beiden Orten voll gesperrt. Nur Anlieger sowie Spezialfahrzeuge, wie zum Beispiel die Müllentsorgung. dürfen Teile der gesperrten Straße bereits jetzt nutzen. Für alle anderen gilt die Umleitung über Steinigtwolmsdorf – ein Umweg von rund zwei Kilometern.

Die Kreisstraße 7246, auf der seit vergangenem Herbst gebaut wird, führt von der B 98 in Ringenhain über Weifa und Schirgiswalde bis zur B 96 in Wurbis. Die Ortsdurchfahrt Weifa ist bereits komplett saniert. Ebenso die Straße in Richtung Schirgiswalde. Jetzt investiert der Landkreis weitere zwei Millionen Euro in den Ausbau und damit in die Sicherheit. Zwischen Weifa und Ringenhain wurde die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert, sodass zwei entgegenkommende Fahrzeuge künftig problemlos aneinander vorbeifahren können. Das war vor dem Ausbau nicht der Fall. In Ringenhain beträgt die neue Fahrbahnbreite 5,50 Meter. Neu hinzu kommen dort ein Fußweg im Ort und die Straßenbeleuchtung, beides finanziert durch die Gemeinde Steinigtwolmsdorf.

