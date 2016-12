Endspurt beim Radwegbau Die Piste von Dreistern bis Göda soll im Dezember fertig werden. Aber etwas wird verschoben.

Bald können Radler gefahrloser von Dreistern nach Göda hinuntersausen. © Archivfoto: Robert Michalk

Der Bau des Radweges entlang der Straße zwischen Bautzen und Bischofswerda liegt in den letzten Zügen. Bis zum 16. Dezember soll er fertiggestellt werden, teilt Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Einige Arbeiten, zum Beispiel die Markierungen, könnten aber witterungsbedingt in diesem Jahr nicht mehr ausgeführt werden. Aus demselben Grund wird der geplante Bau einer neuen Busbucht am Ende des Radweges bei Dreistern verschoben. Das wurde Anfang der Woche entschieden. Eigentlich sollte bereits im November die Straße an dieser Stelle für den Bau halbseitig gesperrt werden. Das erfolgt nun wahrscheinlich erst im Frühjahr.

Seit Mai wurde der 2,2 Kilometer lange Radweg von Dreistern bis Göda gebaut. Probleme mit der Tragfähigkeit des Bodens sorgten für Verzögerungen, doch die wurden nun weitgehend wieder aufgeholt. 2017 soll der Radweg von Göda bis Rothnaußlitz weitergebaut werden. (SZ/MSM)

