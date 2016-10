Endspurt beim großen Umbau Das Innere des Rewe-Marktes ist in den vergangenen zwei Wochen komplett erneuert worden. Und es ändert sich noch mehr.

Die Bauarbeiten am Gröditzer Rewe-Markt sind in vollem Gange. © K.-D. Brühl

Besucher auf der Baustelle? Das können die Verantwortlichen gerade gar nicht gebrauchen. Schließlich gibt es noch einiges zu tun bis zur Wiedereröffnung der Rewe-Filiale im Gröditzer Einkaufszentrum am Markt – von der Neugestaltung des Eingangsbereichs bis zum Einräumen der Warenregale. Ab Dienstag, 25. Oktober, soll das komplett umgebaute Geschäft seine Türen wieder für die Kundschaft geöffnet sein. Wiedererkennen dürften es die Besucher kaum, heißt es vom Unternehmen. Zwar ist die Verkaufsfläche die gleiche geblieben, etwa 2 000 Quadratmeter Gesamtnutzungsfläche. Doch vom Fußboden bis zur Decke, von den Regalen bis zu den Kühltruhen – alles sei neu.

Einer von fünf in Sachsen

Firmenverantwortlichen zufolge ist es der zweite größere Umbau des Geschäftes. Den Laden bezogen habe die Handelskette vor zwanzig Jahren, der letzte Umbau habe 2005 stattgefunden. Mit der Rundumerneuerung geht auch eine Namensänderung einher. Statt wie bisher „Rewe XL“ lautet die Bezeichnung künftig „Rewe – am besten Petz“. Die Rewe Petz GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Wissen, die hinter dem Markt steht, betreibt insgesamt 32 Läden, fünf davon in Sachsen – neben Gröditz unter anderem in Bischofswerda, Pulsnitz und Niesky. (SZ)

Am Dienstag und Mittwoch, 25. und 26. Oktober, lädt der Rewe-Markt zu einer Aktion ein.

Neben mehreren Gewinnspielen und Verkostungen werden frisch gebackene Plinsen und „Vitamin-Eimer“ verkauft.

Mit den Einnahmen unterstützt Rewe den Gröditzer Verein Kinderland.

zur Startseite