Endspurt beim Brückenbau Klingenberg beseitigt Flutschäden. 50 Projekte werden abgearbeitet. Auf den letzten Metern gibt es aber Verzögerungen.

Die Fußgängerbrücke an der Schulkurve in Colmnitz soll erneuert werden. Es ist eines von 50 Bauprojekten. © Frank Baldauf

Das Hochwasser im Juni 2013 hat in der Gemeinde Klingenberg Brücken und Uferbereiche beschädigt. Der Wiederaufbauplan enthält 50 Projekte, die komplett mit Fördergeld finanziert werden. 4,95 Millionen Euro kosten die Vorhaben, um die erfassten Flutschäden zu beseitigen. Klingenberg arbeitet die Bauprojekte seit 2014 peu à peu ab. Nun beginnt der Endspurt.

Eigentlich sollten die Baumaßnahmen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Doch auf den letzten Metern gibt es Verzögerungen. Das hat mehrere Gründe – und es sind mehrere Vorhaben betroffen.

Im Zuge der Hochwasserschutzvorhaben am Colmnitzbach im Ortsteil Colmnitz soll die Fußgängerbrücke an der Schulkurve repariert werden. Dortige Schäden sind aber größer als erwartet. So muss die Brücke erneuert und verbreitert werden, sagt Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg). Die Mehrkosten inklusive Schadensbeseitigung im Gewässerumfeld betragen 47 000 Euro, Sie werden über das Förderpaket gestemmt, da einige der 50 Projekte mehr, andere aber weniger als vorab geschätzt gekostet haben.

Doch auch andernorts verzögert sich das Bauende. An der Erich-Weinert-Straße in Pretzschendorf stehen noch kleinere Arbeiten an. Bis 22. Dezember sollen zudem die Brückenbauarbeiten an der Bachstraße beendet sein. Die Verzögerung in Pretzschendorf hing teils damit zusammen, dass unbekannte Leitungen im Boden gefunden wurden. Ferner traten bei der ersten Ausschreibung im Mai Probleme auf: Laut Gemeinde gab es überhöhte Preise bei Angeboten der Firmen. Zumindest hatte Klingenberg mit weniger Kosten gerechnet. Daher wurde die Ausschreibung aufgehoben und ein neues Angebotsverfahren eröffnet.

Teils dauern die Prüfungen der Angebote sogar noch an. Für die 120 000 Euro teuren Arbeiten an der Pretzschendorfer Brücke Höhe Weinert-Straße 29 und an der Colmnitzer Werthschützmühle hat der Gemeinderat am Dienstag bei seiner Sitzung Schreckenbach ermächtigt, Bauaufträge zu vergeben. Er muss die Räte Anfang 2017 über die Vergabe informieren. Das ist eine übliche Praxis, um keine Zeit zu verlieren.

Auch die Aufträge für die letzten offenen Vorhaben aus dem Wiederaufbauplan in Friedersdorf (Ringstraße), Pretzschendorf (Müntzer-Straße) und Dorfbach Klingenberg wurden vom Gemeinderat auf den Weg gebracht. Die Verzögerungen hätten aber keinen Einfluss auf die bewilligten Fördermittel, versichert Schreckenbach.

zur Startseite