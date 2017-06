Endspurt bei Kabelerneuerung Der Stromversorger Mitnetz Strom investiert seit einem Jahr in Größenordnungen in neue Nieder- und Mittelspannungsleitungen, lässt teilweise auch Rohre für Glasfaserkabel verlegen.

In der Lönsstraße ist die Firma im Auftrag des Stromversorgers Mitnetz noch dabei, die alten Leitungen durch neue, leistungsfähigere zu ersetzen. © Dietmar Thomas

Der Stromversorger Mitnetz Strom investiert seit einem Jahr in Größenordnungen in neue Nieder- und Mittelspannungsleitungen, lässt teilweise auch Rohre für Glasfaserkabel verlegen. Das passiert in den seltensten Fällen im Bohrspülverfahren wie bei der Muldenquerung kurz vor Pauditzsch. Es mussten Straßen und Wege geöffnet werden. Die Gräben an der Georg-Friedrich-Händel- sowie August-Bebel-Straße und im Goetheweg sind inzwischen wieder asphaltiert. Bis 26. Juni steht das im Bereich Eintracht, Lönsstraße, Guckenweg und Jahnstraße in Aussicht. In der Karl-Liebknecht-Straße, wo die Nutzer über den Winter nur mit einem Provisorium auskommen mussten, soll die neue Decke bis zum 15. August fertig sein. Dieser Termin steht auch für die Chemnitzer Straße bis in Höhe der Tankstelle, wo eine neue Trafostation errichtet worden ist. Die Tiefbauarbeiten im Bereich Breiter Rain/Colditzer Straße kündigt Bauamtsleiter Thomas Schröder für die Zeit vom 24. Juni bis 15. August an. Am Sachsenplatz müsse es in Abstimmung mit den Wohnungsgesellschaften noch Nacharbeiten an den Borten und bei der Graseinsaat geben. (DA/sig)

