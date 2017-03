Endspurt bei der Sportlerumfrage

Die Pokale der Sieger bei der Zittauer Sportlergala aus dem Jahr 2008 © SZ-Archiv/Matthias Weber

Löbau-Zittau. Die diesjährige Sportlerumfrage ist eine besondere und mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden. Sie findet bereits zum 25. Mal im Altkreis Löbau-Zittau statt. Noch bis 12. März kann für die Jubiläumsumfrage abgestimmt werden. Täglich wird dafür in der SZ ein Tippschein veröffentlicht. Auch eine Online-Abstimmung ist in diesem Jahr wieder möglich.

Bei der Ehrung der Sieger und Platzierten am 25. März 2017 im Westparkcenter in Zittau können die Gäste dann nicht nur die Kandidaten der Jubiläumsumfrage kennenlernen. Dann gibt es auch ein Wiedersehen mit einigen ehemaligen erfolgreichen Teilnehmern der bisherigen Sportlerumfragen. Eintrittskarten für den Sportlerball sind schon im SZ-Treffpunkt in Zittau beziehungsweise bei der SZ-Lokalredaktion in Löbau erhältlich. Bis einschließlich 6. März werden die Karten zum Vorzugspreis von 15 Euro angeboten. Danach kosten sie 18 Euro. (SZ/hg)

zur Startseite