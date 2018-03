Endspurt bei der Schauburg-Sanierung?

Schauburg-Betreiber Stefan Ostertag © Archivbild: Sven Ellger

Ein Anbau wurde bereits auf das Kino gesetzt, das Gebäude an der Ecke Königsbrücker Straße/Bischofsweg ist nicht mehr komplett eingerüstet. Die Sanierung des Programmkinos Schauburg neigt sich damit anscheinend dem Ende zu.

Betreiber Stefan Ostertag äußert sich seit Langem nicht mehr zu den laufenden Arbeiten. Allerdings finden in der Schauburg mittlerweile fast täglich wechselnde Veranstaltungen statt. Am 23. März soll es ab 19 Uhr eine Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen mit Linken-Chefin Katja Kipping und Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann geben. In der Einladung heißt es, die Veranstaltung finde „in der bis dahin fast wiedereröffneten Schauburg“ statt.

Damit wird das Haus deutlich später fertig als ursprünglich geplant. Eigentlich sollte die Schauburg pünktlich zum 90. Geburtstag im Oktober eröffnen. Das Kino wird komplett saniert. Zudem entstehen weitere Kinosäle auf dem Dach und unterirdisch. (SZ/sh)

