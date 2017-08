Endspurt bei Ausbildungssuche Noch sind 480 Ausbildungsstellen im Landkreis Görlitz unbesetzt. Am Donnerstag informieren die Berufsberater in der Agentur für Arbeit in Löbau darüber.

Symbolbild © dpa

Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für das Jahr 2017 sind, können sich am 17. August zwischen 14 und 18 Uhr von den Berufsberatern auch ohne vorherige Terminvereinbarung in der Agentur für Arbeit Löbau beraten lassen. „Es ist nicht zu spät, aber allerhöchste Zeit für Ausbildungsuchende, noch einmal in die Offensive zu gehen“, teilte die Agentur mit. „480 Ausbildungsstellen sind aktuell im Landkreis Görlitz noch unbesetzt.“ Die Berufsberater informieren nicht nur über Berufe und deren Arbeitsmarktchancen.

„Sie haben den Überblick über freie Lehrstellen in der Region und können schnell Kontakte zu Ausbildungsbetrieben herstellen“, so Berufsberaterin Michaela Czeczine. Im Bereich Produktion und Fertigung sind laut Arbeitsagentur 258 Ausbildungsstellen unbesetzt, im Bereich kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb sowie Tourismus 97 und im Baubereich 38. 30 unbesetzte Ausbildungsstellen gibt es in der Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung, 23 in grünen Berufen und 13 im Bereich Gesundheit und Soziales.

zur Startseite