Endspurt auf Zittaus Straßenbaustellen Laut Plan bleiben die Vollsperrungen bis Dezember. An einigen Stellen könnten sie wohl eher aufgehoben werden.

Der Boden vibriert, wenn die Dampfwalze langsam über den Asphalt zwischen Humboldt- und Goldbachstraße rollt. Vier ältere Herren lümmeln auf ihrer Fensterbank und beobachten interessiert, wie die Mitarbeiter der Oberlausitzer Straßen-, Tief- und Erdbau Gesellschaft mbH (Osteg) mit dem Asphaltfertiger die schwarze, dampfende Schicht auftragen. Die Gehwege und eine Bushaltestelle für den Schülerverkehr auf Höhe der Schrammstraße 3 sind bereits fertiggestellt. Überhaupt macht die seit Mai gesperrte Straße den Eindruck, als würden die Bauarbeiten schon vor Dezember, also in den nächsten Tagen abgeschlossen werden. Die Baufirma wollte das jedoch nicht bestätigen.

Schrammstraße in einigen Abschnitten bereits fertiggestellt

Die Arbeiten in der Schrammstraße sind in allen drei Bauabschnitten weit gediehen. Der kurze Abschnitt zwischen Süd- und Neißstraße ist bereits fertiggestellt. Im Bereich zwischen Hochwald- und Südstraße wurde auf einem Teilstück die erste Schicht Asphalt aufgetragen, die Gehwege sind zum Teil fertig. In der Mitte der gesperrten Straße setzt die Osteg derzeit noch Bordsteine und Gehwegplatten an einer Bushaltestelle. Voraussichtlich bis Dezember müssen Kraftfahrer die ausgeschilderten Umleitungen in Richtung B 96 und Grenzübergang über den Stadtring in Kauf nehmen. Der Bauabschnitt zwei zwischen Humboldtstraße und Hochwaldstraße wird erst im kommenden Jahr gebaut.

Warten an der Ampel Neusalzaer Straße

Die Kurve hinter der Bahnbrücke ist fertiggestellt, lediglich die Fahrbahnmarkierung fehlt noch. Das Warten an der Ampel hat jedoch noch kein Ende, am Dienstag wurde das Anschlussstück nach der Kurve in Richtung Stadt verbreitert und halbseitig gesperrt. In den nächsten Wochen soll auf dem Stück noch der Gehweg ausgebaut werden, erklärte die Baufirma auf Anfrage.

Seit Mai verlegte die Bau GmbH Franke aus Hainewalde im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr und der Stadtwerke Zittau Versorgungsleitungen auf der Neusalzaer Straße im Bereich zwischen Bahnbrücke und der Kreuzung zum Gewerbegebiet. Der Lückenschluss für Fußgänger und Radfahrer zum Gewerbegebiet Pethau soll gewährleisten, dass sie sicher unter der Eisenbahnbrücke hindurchkommen. Dazu wurde ein neuer Gehweg errichtet. Laut Plan werden die Bauarbeiten im Dezember abgeschlossen.

Brückenbau an der Bergstraße geht in die Endphase

Die Bergstraße ist an der Eisenbahnunterführung seit April voll gesperrt. Ein Drehkran und die Schalungen für Betonelemente stehen auf der Eisenbahnstraße. Der einseitige Verkehr wird per Ampel geregelt. Die Bahn erneuert im Zug der 45-Millionen-Euro-Umbauten um den Zittauer Bahnhof die Eisenbahnbrücke an der Tongasse.

Die Mittelstraße bleibt im Kreuzungsbereich zur Rathenaustraße bis Ende Oktober voll gesperrt. Weitere Verkehrseinschränkungen gibt es auch am Kummersberg, in der Weinauallee, in der Linden- und in der Bergstraße sowie am Villingenring. Über aktuelle Sperrungen informiert die Stadtverwaltung im Internet.

