Endspurt auf der Bahnbaustelle Noch drei Wochen. Dann soll die einjährige Neutrassierung der ICE-Strecke Geschichte sein. Was noch zu erledigen ist.

Mitarbeiter der Dresdner Gleisbaufirma Sersa gehen in diesen Tagen nochmals die kilometerlangen Schienen ab, um die sauberzumachen. © Kristin Richter

Die nervigsten Arbeiten kommen zum Schluss. Vier Mitarbeiter der Dresdner Gleisbaufirma Sersa müssen in dieser Woche gut zu Fuß sein. Sie laufen seit Tagen die neuen Gleise auf der Großenhainer Bahnbaustelle ab. Mit Eisenstangen bewaffnet kontrollieren sie jede einzelne Schraube, oder besser gesagt, die Stahlspangen darunter. Sie sollen verhindern, dass sich die Schrauben von den Betonschwellen lösen. Beim Verfüllen der Schwellenzwischenräume haben sich kleinere Schottersteine in den Stahlspangen festgeklemmt. Die müssen entfernt werden.

„Das Rauspicken ist natürlich nervig, aber es muss gemacht werden“, sagt ein älterer Sersa-Mitarbeiter, dem man anhört, dass er kein Sachse ist, sondern ein Norddeutscher. „An Bewegung fehlt es uns nicht“, sagt sein junger Kollege. Das Gleis in Richtung Berlin haben sie am Vortag von den unerwünschten Steinen gereinigt. Angefangen vom Beginn der Bahnbaustelle in Höhe Wildenhainer Straße bis zur Brücke unterhalb der B 101. Das sind gut zwei Kilometer. Und immer nur picken, picken, picken. „Später bei der Abnahme darf da kein Stein mehr in einer Spange zu finden sein“, weiß der ältere Bauarbeiter. Deshalb geht es um Sorgfalt und nicht um Schnelligkeit.

Der Jüngere arbeitet bereits seit Sommer hier. „Diese Baustelle in Großenhain war wirklich schön“, blickt er auf die vergangenen Monate zurück. Viele seiner Kollegen, die woanders arbeiten, hätten ihn darum beneidet. „Die wollten alle hierher“, verrät er. Der Grund: Ein Trassenneubau sei immer einfacher als das Ausbessern vorhandener Gleise.

Auch Michel Petersohn, der Bauleiter der Bickhardt Bau Thüringen GmbH, die für den Tief- und Straßenbau zuständig ist, wird Großenhain in guter Erinnerung behalten. „Es war eine rundum gute Baustelle, vor allem wegen des reibungslosen Ablaufs“, sagt der Bauingenieur. „Probleme hat man zwar immer. Na klar. Aber sie waren alle lösbar.“

Noch sei nicht Feierabend. „Der Plan ist, dass hier am 10. Dezember der erste Zug rollt“, so Petersohn. Für seine Firma bedeute das, bis dahin noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ein paar Pflastersteine an den neuen Brücken müssen noch verlegt, provisorische Baustraßen und -rampen zurückgebaut werden. Mit der Renaturierung der Baustelleneinrichtung am Ortsausgang Richtung Priestewitz, wo vorher ein Feld war, soll erst im nächsten Jahr begonnen werden.

„Ich bin also noch eine Weile in Großenhain. Ist doch schön“, sagt Petersohn und freut sich auf einen Abstecher auf den hiesigen Weihnachtsmarkt, der gegenwärtig aufgebaut wird. Lachend sagt er: „Den kenne ich noch vom letzten Jahr.“ Denn bereits seit Dezember 2016 ist die Bahnstrecke Dresden-Berlin wegen des Trassenneubaus gesperrt.

Wie schnell ein Jahr vorbei ist? Noch drei Wochen, dann tritt am 10. Dezember der neue Winterfahrplan in Kraft. Dann muss alles fertig sein. „Wir liegen gut im Zeitplan“, bestätigt Klaus Riedel, der Projektleiter der DB Netz AG. „Wenn kein Schnee kommt, schaffen wir es.“

Die Brücken und Stützwände sind schon länger fertiggestellt. Hier erfolgen nur noch Restleistungen, z. B. die Montage von Geländern. Die Gleise sind durchgängig verlegt und gestopft. In dieser Woche wurden die letzten Schienen verschweißt. „Damit ist das Kapitel Gleisbau abgeschlossen“, so Riedel. Nun werden die letzten fehlenden Elemente in den Lärmschutzwänden montiert.

Die Oberleitungsanlage ist vom Bauanfang am Abzweig Kottewitz bis etwa zur Straßenüberführung der B 101 fertiggestellt. Im übrigen Bereich bis zum Bauende am Berliner Bahnhof sind alle Oberleitungsmasten gestellt. Mit der Montage des Oberleitungskettenwerkes wird hier in der kommenden Woche begonnen, so Riedel.

Der Schwerpunkt liege jetzt bei den Signalanlagen. Die Ersten wurden bereits aufgestellt, und es werden die Kabel montiert. Um die Signale müssen teilweise noch Standplätze für die Instandhaltung errichtet werden. Parallel zu den laufenden Restarbeiten erfolgt die Abnahme der einzelnen Bauwerke.

Der neue Winterfahrplan gilt als der größte in der Geschichte der Deutschen Bahn, da gleichzeitig das letzte Teilstück der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München eröffnet wird. Außerdem gibt es deutschlandweit zahlreiche neue ICE-Verbindungen. Vor allem in Richtung Berlin, Frankfurt/Main, München und dem Urlaubsland Österreich. – Die ICE-Strecke Dresden-Berlin ist da eher ein Nebenschauplatz, weil sie noch nicht fertig ist. Die Vorplanungen für den Abschnitt Großenhain-Elsterwerda haben erst begonnen.

