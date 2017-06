Endspurt auf den Erdbeerfeldern Selberpflücken ist im Landkreis wieder schwer angesagt – nicht nur der Preise wegen.

Naturerlebnis, Erholung und eine Arbeit, die Freude macht: Erdbeeren selber ernten ist mehr als nur eine preiswerte Alternative zum Körbchen vom Marktstand. So wie hier auf dem neuen Erdbeerfeld am Bautzener Stadtrand ist auch noch andernorts im Landkreis bis Ende nächster Woche Erntezeit. © Uwe Soeder

Es ist noch ein bisschen mühsam in diesem Jahr auf dem neuen Erdbeerfeld am Stadtrand von Bautzen. Landwirt Matthias Domanja hat die anderthalb Hektar große Fläche neu gepflanzt. Im ersten Jahr tragen die Pflanzen noch etwas spärlicher. Auch Hitze und Trockenheit schmälern in diesem Sommer die Erträge. „Dafür sind die Erdbeeren aber herrlich süß und aromatisch“, schwärmt Ursula Dutschmann. Jeden Tag von früh um acht bis nachmittags um fünf und sonntags bis um zwölf betreut die 67-Jährige das Erdbeerfeld an der B 6, teilt Körbe aus, verkauft nebenbei auch Gurken, Tomaten und vieles andere aus Domanjas Landwirtschaftsbetrieb, und wenn sie gerade Zeit hat, hilft sie den älteren Leuten beim Pflücken.

„Es kommen wieder viele zum Selber pflücken“, freut sich Ursula Dutschmann, „viel mehr als in den Jahren zuvor.“ Selber pflücken ist wieder schwer angesagt, nicht nur bei den Älteren, die das schon immer gern machen, sondern auch bei jungen Leuten und Familien mit Kindern. „Naturerlebnis pur und die reinste Erholung“, so bringt es Rainer Wichor auf den Punkt. „Und preiswert ist es auch.“ Der Bautzener hat gerade den zweiten Spankorb vollgepflückt. Seine Frau will am Nachmittag Marmelade kochen, erzählt er.

Hier darf gepflückt werden zurück 1 von 4 weiter Schirgiswalde Wo? Bei Obstbauer Bernhard Stolle an der Bauernstraße in Schirgiswalde. Wann? Selbstpflücken ist noch bis einschließlich Sonnabend möglich: jeweils von 7 bis 18 Uhr, am Sonnabend nur bis 16 Uhr. Preise. Ein Kilo selbst gepflückte Erdbeeren kostet je nach Qualität bis zu 3 Euro; die fertig gepflückten Früchte sind für 4,75 Euro pro Kilogramm zu haben. Kaschwitz/Großnaundorf Wo? Auf den Feldern des Lehnguts Kaschwitz in Kaschwitz und Großnaundorf (Richtung Oberlichtenau). Hier sind jetzt übrigens auch die Himbeeren, Stachelbeeren und Roten Johannisbeeren reif. Wann? Täglich von 7 bis 18 Uhr, am Sonntag nur bis 12 Uhr. Preise. Selbst gepflückte Erdbeeren kosten 2,70 Euro pro Kilo, selbst gepflückte Himbeeren 5,50 Euro/Kilo. Bautzen-Stiebitz Wo? Auf der Plantage von Matthias Domanja an der Dresdener Straße in Bautzen-Stiebitz (neben der neuen Rettungswache). Wann? Noch ungefähr zwei Wochen lang täglich von 8 bis 17 Uhr, am Sonntag nur bis 12 Uhr. Preise. Ein Kilo selbst gepflückte Erdbeeren kostet 3 Euro, ein Kilo fertig gepflückte Früchte gibt es ab Feld für 5 Euro zu kaufen. Gelenau Wo? Auf dem Feld der Agrargenossenschaft Lückersdorf/Gelenau in Gelenau (direkt am Ortseingang aus Richtung Kamenz). Wann? Höchstens noch zwei Wochen lang von Montag bis Sonnabend jeweils von 6 bis 18 Uhr. Preise. Selbstpflücker bezahlen hier 2,70 Euro pro Kilogramm Erdbeeren. Fertig gepflückte Körbe werden in Gelenau nicht angeboten.

Wer das auch noch vor hat, der sollte sich allerdings beeilen. Bei diesem Wetter, sagt Matthias Domanja, werden die Beeren schneller reif – und meistens auch gleich alle auf einmal. Höchstens noch bis Ende nächster Woche können die späten Sorten geerntet werden, schätzt er. Obstbauer Bernhard Stolle in Schirgiswalde rechnet nur noch bis zu diesem Wochenende. Das Erdbeerfeld vom Gut Kaschwitz in Bischofswerda ist bereits abgeerntet, auch bei Martin Wahode in Demitz-Thumitz ist nichts mehr zu holen. „Die Ernte ist in diesem Jahr ohnehin nicht sehr üppig ausgefallen“, sagt er.

zur Startseite