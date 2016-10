Endspurt auf dem Rathausplatz Alle Leitungen sind an ihrem Platz, jetzt wird gepflastert. Archäologen fanden Austern.

So sah der Rathausplatz am Mittwochnachmittag aus. Jetzt wird vor allem gepflastert. © Matthias Weber

Vorarbeiter Dieter Hauswald wirft einen grimmigen Blick in den Himmel, als am Mittwochnachmittag der Regen einsetzt und im Zusammenspiel mit dem kalten Wind die Arbeitsbedingungen für ihn und seine Männer erschwert. Allein von der Pflasterbrigade der Baufirma Osteg hängt der Fortgang der Bauarbeiten auf dem Rathausplatz jetzt ab, nachdem die Tiefbauarbeiten weitgehend erledigt sind. Ungefähr die Hälfte des Platzes ist noch ungepflastert. „Der Gehweg zwischen Uhren Hannig und Fleischbänke wird bis nächste Woche Freitag fertig“, verspricht der Vorarbeiter, denn am 15. Oktober soll dort ein Baugerüst aufgestellt werden.

„Die Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen“, sagt Planer Horst Diesterheft vom Planungsbüro AIZ. Lediglich zwei Kopflöcher am Theatergässchen und direkt am Rathaus bleiben noch geöffnet, um Leitungen und Kabel einzubinden. Anfang nächster Woche beginnen die Straßenbauarbeiten in der Böhmischen Straße. Der äußerst schmale Gehweg an der Hausecke der Volksbank soll etwas komfortabler werden. Ein Kinderwagen könne dann dort langfahren, verspricht Diesterheft. Die enge Kurve bereitete den Planern bislang Kopfzerbrechen, weil sie auch für Lkw befahrbar bleiben soll.

Diesterheft rechnet damit, dass die Gehwege auf der Südseite in den nächsten vier Wochen fertiggestellt werden. Die Bauarbeiten sollen planmäßig, also spätestens bis zum Beginn des Weihnachtsmarktes, abgeschlossen sein. Nur ein plötzlicher Wintereinbruch könne das noch verhindern, so der Planer.

Nicole Eichhorn vom Sächsischen Landesamt für Archäologie sitzt indes schon wieder im Warmen. Das Grabungsteam beendete seine Arbeit bereits in der vergangenen Woche. Die Grabungsleiterin rekonstruiert in Leipzig derzeit den Grundriss des alten Rathauses anhand dokumentierter Fundamente. „Es gab sowohl im 16. als auch im 17. Jahrhundert Anbauten. Das untersuche ich im Augenblick“, erklärt sie gegenüber der SZ. In einer der Anbauten sei eine Gewand- und Tuchschneiderei untergebracht gewesen, so Frau Eichhorn. Zu den Funden der Archäologen auf dem Rathausplatz gehören Alltagsgegenstände, Tierknochen, vergammelte Holzwasserleitungen, verrostete Münzen, Austernschalen, Meißner Porzellan und eine dicke Getreideschicht im Boden. Ein durchbohrter Mittelfußknochen eines Rindes gibt den Archäologen noch Rätsel auf. In ein Knochenende sei Metall gegossen worden, vermutlich um ihn am Ende schwer zu machen und ihn aufstellen zu können. „Wahrscheinlich eine Spielfigur“, so die Vermutung der Grabungsleiterin.

zur Startseite