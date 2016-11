Endspurt an der Saftpresse

Grit Striese bedient ihre Saftpresse. Sie ist mit ihrem Apfelsaft auf vielen Veranstaltungen im Landkreis unterwegs. © Joachim Rehle

In der „Apfelschmiede Striese“ in Daubitz läuft die Saftpresse derzeit auf Hochtouren. Mit dem Klarapfel im August begann für Grit Striese (im Bild) die Saison, jetzt läuft der Endspurt für die Entsaftung der Vitaminspender – kommenden Dienstag ist Schluss. Die Kunden kommen bis aus Cottbus, Dresden und Zittau. Anstehen ist deshalb keine Seltenheit. Grit Striese ist mit ihrem Apfelsaft auf vielen Veranstaltungen im Landkreis unterwegs. Zum Weihnachtsmarkt in Bautzen hat der Verein vom dortigen Stadtmuseum eine besondere Idee: Apfelsaft als warmes, alkoholfreies Getränk. Die Äpfel kommen aus Klein Radmeritz bei Löbau und die Apfelschmiede Striese in Daubitz presst daraus den köstlichen Saft.

