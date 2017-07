Endspurt an der Ortsdurchfahrt Busse dürfen als Erste über den neuen Straßenabschnitt in Reinhardtsgrimma rollen. Alle anderen müssen sich noch ein wenig gedulden.

Die Baustelle der Ortsdurchfahrt Reinhardtsgrimma vor einigen Wochen. Inzwischen ist alles fast fertig. © Egbert Kamprath

Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Reinhardtsgrimma nähern sich dem Ende. Zu Beginn des neuen Schuljahres am 7. August wird die Baustrecke für den Buslinienverkehr freigegeben, erklärte die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Isabel Siebert, auf SZ-Nachfrage.

Aktuell werde noch an der mittleren Stützmauer gearbeitet. Diese werden auch nach der Teilfreigabe fortgeführt. Unter anderem müssen noch Geländer montiert werden. Zudem werden die Bauleute noch an den Nebenanlagen beschäftigt sein. Unter anderem werden sie Gehwege, Zufahrten und Anliegerwege an den neuen Straßenkörper angleichen. „Spätestens Ende August werden auch diese Leistungen abgeschlossen sein“, sagt Frau Siebert. Im Anschluss daran werde man die Straße für den Verkehr freigeben können.

Mit den Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Reinhardtsgrimma hat das Landesamt im Mai 2016 begonnen. Die Straße wurde auf einer Länge von 420 Metern komplett saniert und mit einem straßenbegleitenden Gehweg versehen. Auch die Straßenbeleuchtung wurde erneuert. Für diese Arbeiten standen dem Amt 1,2 Millionen Euro zur Verfügung.

