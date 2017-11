Endspurt an der Eisbahn Mehr als 25 Helfer arbeiten, damit bis Freitag alles fertig wird. Die SZ hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Was man von oben nicht sieht: Die ganze Eisbahn steht auf einer Gerüstkonstruktion.

Tischerücken hinter dem Rathaus: Eisbahn-Macher Torsten Pilz (r.) ist jetzt jeden Tag an der Anlage anzutreffen. Zu den Helfern gehören Nicolas Steinbach (l.) und Gunnar Gueffroy.

Riesa. Die Tische müssen noch an den richtigen Fleck. Aber das ist jetzt gerade das geringste Problem. Während drei Mitarbeiter einer österreichischen Fachfirma breite, schwarze Kunststoffschläuche auf der Eisbahn ausrücken, muss Torsten Pilz gleichzeitig mehrere Probleme klären. Wann können die nächsten Werbeplakate kommen? Wenn erst mal die anderen Banden stehen. Wann geht es im Zelt mit der Möblierung weiter? Wenn das Material da ist. Solche Fragen muss der Eisbahn-Macher von der Firma Event-Talent im Minutentakt beantworten.

Trotzdem bleibt der Riesaer relativ gelassen. „Ich hab ja noch fast eine Woche“, sagt er mit einem Lächeln. Da hat Torsten Pilz aber am Dienstagnachmittag großzügig gerechnet: Denn bis zur Eröffnung am Freitag, Punkt 14 Uhr, sind es keine drei Tage mehr. Bis dahin muss das Eis auf der Eisbahn aber noch wachsen. Erst ab einer Stärke von sieben Zentimetern gibt Pilz die Fläche zum Schlittschuhfahren frei. „Bis zu einer Stärke von einem Zentimeter sind laut Vertrag die Österreicher verantwortlich, danach müssen wir uns selbst um das Wachstum kümmern“, sagt der Veranstaltungs-Fachmann.

Vier Wochen Eislaufen zurück 1 von 4 weiter Die Volksbank-Eisbahn am Rathaus wird am 1. Dezember 14 Uhr eröffnet und bleibt bis zum 2. Januar stehen. Feralpi und die Stadtwerke Riesa ermöglichen, dass die Eisbahn schon eine Woche vor der Klosterweihnacht aufgebaut wird. Der Weihnachtsmarkt folgt dann am 8. Dezember. Das Eislaufen kostet pro Tag 1,50 Euro, bei der Zehnerkarte sind elf Fahrten enthalten. Geöffnet ist in der ersten Woche werktags 14-19 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10-19 Uhr. Während der Klosterweihnacht dann abends länger.

Aber damit haben der Riesaer und sein Team mittlerweile längst Erfahrung. Der Trick: Man darf nicht einfach den Schlauch aufdrehen und die Kältemaschine auf volle Kraft stellen – nein, man muss das Wasser möglichst fein vernebeln. „Dann bildet sich eine schön gleichmäßige Eisschicht, die besonders hart ist“, sagt Torsten Pilz. Noch aber ist bei fünf Grad Außentemperatur plus nicht die Spur von Eis auf der Anlage zu sehen: Stattdessen haben sich auf der schwarzen Kunststofffolie große Pfützen gebildet, die nun Streifen für Streifen unter den breiten, längst geriffelten Schläuchen verschwinden. Drei Männer rollen sie penibel parallel aus. – Noch sind diese Röhren leer. Die Füllung wartet in drei großen quadratischen Tanks, direkt neben der Eisbahn. Mehrere 1 000 Liter Glykol werden als Nächstes in das Röhrensystem gefüllt. „Das Kältemittel kühlen wir – je nach Außentemperatur – auf minus 12 bis 17 Grad runter“, sagt Torsten Pilz. Das Mittel zirkuliert dann zwischen der Kältemaschine, die sich hinter dem großen Werbebanner verbirgt, und der eigentlichen Eisbahn. Dort bildet sich dann durch das aufgesprühte Wasser die eigentliche Eisschicht.

Am Freitag ab 14 Uhr können dann die ersten Nutzer dort ihre Bahnen ziehen. Am Sonnabend folgt dann erstmals eine Party zur Eröffnung: „Ab 18 Uhr legt ein DJ auf, an der ‚Eisbar‘ gibt es heiße Cocktails, und es wird gegrillt“, sagt Torsten Pilz. Wer etwas mehr Ansprüche ans Essen hat, kann sich vom Griechen direkt nebenan unkompliziert etwas liefern lassen. „Wir kooperieren bestens auf dem kurzen Dienstweg“, sagt der Eisbahn-Macher. An die 200 Paar Schlittschuhe warten schon auf ihren Einsatz, der Wetterbericht verspricht nächtlichen Frost. Es kann losgehen!

