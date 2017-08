Endspurt an der Dr.-Scheider-Straße Seit Anfang Juni wird an dem Abschnitt gebaut. Nun steht der Termin fest, ab dem die Straße wieder frei sein soll.

Die Arbeiten an der Dr.-Scheider-Straße stehen vor dem Abschluss. © Stadtverwaltung Riesa

Die Bauarbeiten an der Dr.-Scheider-Straße stehen kurz vor dem Abschluss. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, soll die Sperrung am Sonnabend, 26. August, aufgehoben werden. Der derzeit noch gesperrte Abschnitt der Dr.-Scheider-Straße zwischen Friedrich-Engels- und Goethestraße hat vor allem für den Busverkehr in Riesa große Bedeutung.

Am Käferberg befindet sich einer der wichtigsten Umsteigepunkte. Grund für die Baumaßnahme waren die für den Busverkehr ungeeigneten Kurven. „Die so genannten Schleppkurven waren problematisch, Busse und Lkw sind beim Einbiegen von der Engels-Straße zwangsläufig auf die Gegenfahrbahn geraten“, so Bauamtsleiterin Ina Nicolai. Deshalb wurden die Fußwege auf der Parkplatzseite zurückgesetzt und die Straßenkurve insgesamt aufgeweitet.

Der Fußweg wiederum rückt etwas in den Bereich der Grünanlage hinein. Außerdem wurde auch ein Schaltkasten versetzt. „Die gesamte Verkehrslösung konnte damit besser geordnet werden“, so die Bauamtsleiterin.

Bei dieser Gelegenheit erneuerte die Stadt in dem Bereich auch den Abwasserkanal und den „unterirdischen Teil“ der Straßenbeleuchtung. Insgesamt sind laut Stadtsprecher Uwe Päsler rund 276 400 Euro an dieser Stelle investiert worden – zu wesentlichen Teilen über das Bund-Länder-Programm Städtebau gefördert. Die Stadtwerke hätten zusätzlich rund 29 500 Euro ausgegeben. (SZ)

