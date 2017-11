Endspurt an der Albertbrücke Die letzte Treppe ist saniert. Im nächsten Jahr kommt die Unterseite des 140 Jahre alten Bauwerks an die Reihe.

Diese Treppe und die Stützwand am Neustädter Ufer sind erneuert worden. Jetzt fehlen nur noch die Geländer. Ab dem kommenden Jahr werden noch die Unterseiten der Albertbrücke saniert. Nach der Sanierung mussten die Bögen erst austrocknen. © René Meinig

Seit weit über einem Jahr rollt der Verkehr über die sanierte Albertbrücke. Doch an dem 1877 übergebenen Bauwerk wird auch weiterhin gearbeitet. Eine wesentliche Etappe ist jetzt fast geschafft, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz bei einer Begehung der Baustelle. Auf der Neustädter Seite waren die beiden Treppenanlagen marode. Die Brücke zum Staudengarten war derart kaputt, dass sie 2014 abgebrochen werden musste.

Sie und auch die Treppe sowie die Stützmauern am Königsufer waren bis Juli dieses Jahres erneuert beziehungsweise saniert worden. Jetzt sind auch die Arbeiten an der anderen Seite des Neustädter Brückenendes fast abgeschlossen, so Koettnitz. Die Treppe und die Stützmauer sind saniert. In diesem Monat werden noch die Geländer montiert und die Wege am Fuße des Bauwerks wieder hergestellt. So müssen die Bauleute die Flächen am Treppenfuß pflastern. „Ende November sollen alle Arbeiten beendet sein“, sagt er.

Doch eine Großaktion steht noch bevor. Mit der gut abgedichteten neuen Fahrbahn hat die Albertbrücke zwar einen sicheren Schutz von oben. Doch die Brückenunterseite muss noch komplett saniert werden. Das Wasser, das viele Jahre ungehindert durch das Bauwerk hindurchgeflossen ist, hat sichtbare Spuren hinterlassen. Denn eine Dichtung gab es de facto nicht mehr. „Die Brücke ist jetzt gut ausgetrocknet“, erläutert Koettnitz. Im Mai kommenden Jahres soll die Sanierung der Bogenunterseiten und der anschließenden Pfeiler beginnen. Die Sandsteine an den Stirnseiten sind im Zuge der Hauptarbeiten bereits saniert oder erneuert worden.

Die Baukosten sind auf rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Ende dieses Jahres soll der Auftrag öffentlich ausgeschrieben werden. Für den Verkehr wird es keine wesentlichen Einschränkungen geben, lediglich für die Schifffahrt. Geprüft wird jetzt, ob die Fachleute von Arbeitsbühnen aus sanieren können, die von oben herabgelassen werden, oder ob der Einsatz schwimmender Pontons möglich ist, auf denen Hubbühnen stehen. Am Ufer ist geplant, Gerüste aufzustellen.

Die Bauleute müssen ausgebrochene Sandsteinteile ersetzten und das Mauerwerk neu verfugen. Dafür sei ein enormer Aufwand nötig. Risse in den Bögen werden saniert. Sind sie größer, können die Bereiche mit Stahlstiften „vernagelt“ und somit gesichert werden, nennt Koettnitz eine Möglichkeit. Geplant ist, die Arbeiten bis zum Frühjahr 2019 zu beenden.

zur Startseite