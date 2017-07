Endspurt am Radweg Die neue Radpiste zwischen Freital und Tharandt ist bald fertig. Sicher durch die Forststadt kommen Radler aber nicht.

Noch wird am Radweg nach Tharandt gebaut. Im September soll das Millionen-Projekt endlich fertig sein. © Andreas Weihs

Freital/Tharandt. Die Zielgerade ist in Sicht. Radfahrer können bald entlang des neuen Radweges zwischen Freital und Tharandt in die Pedalen treten. Noch werden sie aber genauso wie die Autofahrer per Ampel an der Dauerbaustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten am neuen Radweg sind mittlerweile bis vor den Ortseingang Tharandt fortgeschritten. Die Leitungen im Boden sind verlegt und die Stützwände aus Stahlbeton, die den Radweg gegenüber vom Bahngelände sichern sollen, stehen. Derzeit wird asphaltiert, wie Nicole Wernicke vom zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sagt. Außerdem werden noch Entwässerungsrinnen angelegt. Ab August wird die Radpiste dann auf Flur der Forststadt gebaut. Dabei werde die Staatsstraße im Ort etwas in Richtung Felsmassiv verlegt. Auf dem Abschnitt müssen auch die Zufahrten zu den Grundstücken an den Verlauf des kreuzenden Radweges angepasst werden. „Diese Arbeiten sind sehr zeitintensiv“, erklärt Wernicke. Anschließend soll die Staatsstraße selbst noch im Bereich des neuen Radweges markiert und neu beschildert werden.

Ziel ist es, Ende August, spätestens Anfang September die insgesamt 2,1 Kilometer lange Trasse an der S 194 für Radler freizugeben – endlich. Der Termin zur Fertigstellung des Radweges hatte sich stets verzögert. „Das Bauende ist nun absehbar“, sagt Nicole Wernicke. Aus diesem Grund und um weitere Kosten zu sparen, werde auch das Schild, das noch auf ein Bauende im Juni hinweist, nicht mehr erneuert. Im Sommer 2014 erfolgte der Spatenstich für den neuen Radweg. Im Mai 2015 wurde der erste, 1,2 Kilometer lange Abschnitt zwischen der Somsdorfer Straße in Freital und dem Fischhandel Voss eröffnet. Seit April 2016 wird nun an der restlichen Strecke gebaut. Diese ist mit 900 Metern kürzer, aber aufwendiger. Um den Radweg bis zum Ortseingang Tharandt weiterzuführen, musste das alte Stellwerk der Bahn abgerissen werden, Stützwände errichtet und die Felswand an der Straße mit Fangzäunen gesichert werden. Außerdem wurden entlang der gesamten Strecke Leitungen verlegt, bevor der eigentliche Radweg gebaut werden konnte.

Nicht nur in zeitlicher Hinsicht hat sich der Bauherr verschätzt. Der Radweg wird auch teurer als gedacht. Insgesamt 2,8 Millionen Euro soll die Piste für die Radfahrer nach aktuellem Stand kosten. Ursprünglich waren für das Projekt nur eine Million Euro angesetzt. Auch wenn der Radweg zwischen Freital und Tharandt bald fertig ist, dürfte die Freude übers Radfahren auf dem weiteren Weg durch die Forststadt getrübt sein. Damit Radfahrer in Zukunft auch sicher durch Tharandt und darüber hinaus radeln können, wird bereits an eine Fortführung des Radweges gedacht. Auf Tharandter Flur wird seitens der Arbeitsgruppe Verkehr und der Stadtverwaltung überlegt, wie Radfahrer besser und vor allem sicher durch die Innenstadt kommen. Auch für die Fortführung des Radweges über Tharandt hinaus bis in den Wilsdruffer Ortsteil Grumbach laufen erste Planungen im Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Der Vorentwurf für das Projekt soll bis zum Sommer 2018 genehmigt werden, erzählt Nicole Wernicke. Sollte allerdings nicht sofort ein Baurecht für den Radweg entlang der S 192 möglich sein, sei ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren erforderlich. Das beanspruche zusätzlich Zeit. „Ein Baubeginn ist daher abhängig von der Art des Verfahrens und derzeit noch nicht bestimmbar“, sagt sie. Rund eine Million Euro will man in den Radweg von Tharandt bis Grumbach investieren.

