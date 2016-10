Endspurt am Pirnaer Zwinger Ab November wird das letzte Teilstück der Trasse saniert. Für eine Woche wird die Suche nach Parkplätzen zum Glücksspiel.

Ab November rollt die Straßenwalze. © Symbolbild: SZ

Die Bauarbeiten an der Straße Am Zwinger in Pirna gehen in Kürze in die letzte Etappe. Ab 1. November lässt die Stadt am letzten noch verbliebenen Teilstück Flutschäden beseitigen. Nach Auskunft des Rathauses wird im letzten Abschnitt die Fahrbahn im Bereich zwischen Badergasse und dem Steinplatz erneuert. Der Fahrbahnbelag der Straße war beim Hochwasser 2013 arg beschädigt worden, seither durchziehen Spannungsrisse den Asphalt. Fachleute fräsen nun zunächst den beschädigten Belag ab und ersetzen ihn durch eine neue Straßendecke. Aufgrund der Bauarbeiten muss der von den Arbeiten betroffene Abschnitt für eine reichliche Woche vollends für den Verkehr gesperrt werden. Die Umleitung zum Steinplatz und zur Schifftorvorstadt führt in dieser Zeit über folgende Route: Badergasse, Markt, Schlossstraße, Obere Burgstraße, Teufelserker, Niedere Burgstraße, Lange Straße.

Während der Bauarbeiten dürfte sich die Suche nach einem Parkplatz abermals als Glücksspiel erweisen. Weil die Straße Am Zwinger gesperrt ist, fallen vorübergehend wieder über 60 Stellplätze weg – wie auch schon im ersten Bauabschnitt Mitte September. Damals hatte der zeitweise Parkplatzmangel vor allem bei Anwohnern heftigen Ärger ausgelöst. Damit sich die Zustände nicht wiederholen, dürfen die Inhaber von Altstadt-Anwohnerparkkarten jetzt sämtliche kostenpflichtige Parkplätze in der Innenstadt ganztägig mitnutzen. Die Anwohner können somit ihre Autos auf den Parkplätzen Breite Straße, Bahnhofstraße, Dohnaischer Platz, Grohmannstraße, Gartenstraße, Klosterstraße, Siegfried-Rädel-Straße, Lauterbachstraße und Elbeparkplatz abstellen. Diese Regelung gilt bis Ende des Jahres.

zur Startseite