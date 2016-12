Endspurt am neuen Spielplatz Die Anlage in Dittersdorf wird in diesem Jahr fertig. Aber es können sich noch weitere Kinder in Glashütte freuen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vorarbeiter Eberhard Rühle holt Mulch von der Baggerschaufel. Seit Anfang Dezember arbeitet er auf dem neuen Dittersdorfer Spielplatz. Der wird in der nächsten Woche – so das Wetter mitspielt – fertig. © Kamprath Vorarbeiter Eberhard Rühle holt Mulch von der Baggerschaufel. Seit Anfang Dezember arbeitet er auf dem neuen Dittersdorfer Spielplatz. Der wird in der nächsten Woche – so das Wetter mitspielt – fertig.

Bis dahin wird auch noch der Holzzwerg aufgestellt.

Dittersdorf Eberhard Rühle sticht ein letztes Mal in den Mulch, den der Bagger gebracht hat. Der Vorarbeiter verteilt die Baumrindestücke unterhalb des Gerüstes, in das noch eine Vogelnestschaukel eingehangen werden muss. Dann setzen Eberhard Rühle und der Bagger zum Klettergerüst um, zu dem auch eine Rutsche und eine Kletterwand gehören. Die Anlage steht nur ein paar Meter daneben. Hier fehlt noch jede Menge Mulch. Der soll wie bei der Schaukel Sicherheit bringen. Kinder, die versehentlich von den Geräten abrutschen, fallen weich. So sieht es das Konzept der Stadt Glashütte vor. Die lässt gerade den Spielplatz in Dittersdorf erweitern.

Anfang Dezember hat das Reinhardtsgrimmaer Bauunternehmen Hamann die Arbeiten hier aufgenommen. „Das Wetter war nicht immer auf unserer Seite“, sagt Vorarbeiter Rühle. An einigen Tagen war es so kalt, dass die Bauarbeiter nur schwer vorwärtskamen. Nun aber könne man nicht meckern. Die Arbeiten kommen zügig voran. Glashüttes Stadtplanerin Christine Girlich rechnet damit, dass die Bauarbeiten noch vor Heiligabend abgeschlossen werden können. Auf den künftigen Grünflächen werden die Arbeiter noch Grassamen aussäen, sagt sie. Weil das Gras aber erst im nächsten Jahr anwachsen wird, kann die Stadt den Platz erst im nächsten Jahr in Betrieb nehmen. „Wir prüfen, ob wir Absperrbänder aufziehen können, um die Spielgeräte in den nächsten Tagen freizugeben“, ergänzt sie.

Die Stadtplanerin ist mit dem bisher Erreichten zufrieden. Das, was schon fertig ist, gefällt ihr. Damit meint sie nicht nur die neuen Spielgeräte, sondern auch den Zaun, der im hinteren Teil des Spielplatzes errichtet wurde und ein altes Holzgeländer ersetzt hat. Noch ist einiges zu tun. „Das kleine Häuschen dort muss noch an den richtigen Platz“, sagt sie. Auch der Zwerg fehlt noch. Die kleine Holzskulptur steht noch im Bauwagen. Vor allem den kleinen Kindern wird er sicher gefallen, glaubt Frau Girlich. Denn die besuchen im Ort eine Kindertagesstätte, die Zwergenland heißt. Deshalb dürfte der kleine Mann den Knirpsen sehr bekannt vorkommen.

Während die Dittersdorfer Kinder vielleicht noch in diesem Jahr auf die Vogelnestschaukel steigen können – das kalte Winterwetter lässt ja noch auf sich warten – müssen die Cunnersdorfer Knirpse sich noch etwas gedulden. Denn die Arbeiten an ihrem Spielplatz sind ins Stocken geraten. „Dort sind die Gegebenheiten auch etwas anders“, sagt Frau Girlich. Während die Bauleute in Dittersdorf auf ebener Fläche arbeiten können, entsteht der Cunnersdorfer Spielplatz an einem Hang. Deshalb kam die Baufirma – das Unternehmen Garten- und Landschaftsbau Seiffert aus Oberfrauendorf – nicht so schnell voran. Die Arbeiten dort können erst im kommenden Jahr abgeschlossen werden.

Man darf gespannt sein, welcher Ort sich als Nächstes bemühen wird, seinen Spielplatz aufwerten zu lassen. Die Stadt Glashütte zeigte sich offen für Wünsche, weil es gegenwärtig Fördermittel aus dem EU-Programm Leader gibt. Als Erster hat Schlottwitz’ Ortsvorsteher Markus Graf (CDU) Bedarf angemeldet. Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) sicherte Unterstützung zu, bat aber um konkrete Vorschläge, wo und was gebaut werden soll.

In Dittersdorf musste der Ortschaftsrat nicht lange überlegen, wo die neuen Spielgeräte hin sollen. Denn einen besseren Platz wie den an der Wendeschleife gibt es in dem langgestreckten Ort nicht. Von daher stand außer Frage, wo die Schaukel und das Klettergerüst aufgestellt werden sollen. Der Ortschaftsrat hat auch schon einen Termin, wann die rund 50 000 Euro teuren Spielgeräte eingeweiht werden sollen. „Das machen wir zu unserem Maifest“, sagt Stadtrat Bernd Grahl (CDU). „Das passe gut ins Programm“, ergänzt er.

zur Startseite