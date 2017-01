Endspurt am Lingnerschloss Bis auf wenige Fenster ist die Fassade fertiggestellt. Doch im Innern warten Herausforderungen.

Perfekter Empfang von Vereinschef Peter Lenk: Gäste sehen immer zuerst die Nordseite, die jetzt auch neue Balkonbrüstungen hat. © Sven Ellger

Stolz steht Peter Lenk vor der Nordfassade des Lingnerschlosses. „Der Eingangsbereich ist wunderschön geworden. Die Säulen mit den gestalteten Kapitellen, die Balkonbrüstung, die Tonnendecken – hier gibt es viele Details zu entdecken“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins. Er kennt den Bereich noch aus der Zeit, als er völlig marode war. Eine der Dachvasen war in den 1980er-Jahren auf den Balkon gestürzt und hatte diesen stark beschädigt. Reparatur? Fehlanzeige. „Aber jetzt können wir den Eingangsbereich bald für Außenveranstaltungen nutzen“, sagt Lenk.

Vor wenigen Tagen sind die Gerüste auf der Südseite des Schlosses gefallen. Sie bietet einen ungewohnten Anblick, ist doch die Veranda im Obergeschoss verschwunden. Sie gehörte nicht zum ursprünglichen Bau, der von 1850 bis ’53 im Auftrag des Prinzen Albrecht von Preußen entstand. „Rost hatte den Sandstein der Balkonbrüstung beschädigt, Wasser war ins Terrassendach eingedrungen. Doch jetzt sieht man die schönen Pilaster und Kapitelle der Fassade wieder, sogar von der Blasewitzer Elbseite aus“, sagt der Vereinschef. Sie heben sich hell gegenüber dem umgebenden Sandstein ab. Bis Ende Februar sollen auch die fünf noch fehlenden Fenster auf der Südseite eingebaut sein. „Dann ist Dach und Fach geschafft“, sagt Lenk. Doch er weiß, dass noch zwei große Etappen im Gebäude vor ihm und seinen 85 ehrenamtlichen Mitstreitern liegen.

In diesem Jahr konzentrieren sich die Arbeiten auf das Obergeschoss, wo die drei elbseitigen Salons ausgebaut werden. Lenk spricht vom Musiksalon, dem Kaminzimmer und der Bibliothek. Räume, die der Förderverein dringend braucht, um sie für Veranstaltungen aller Art vermieten zu können. Auch Ausstellungen sollen darin stattfinden. Bis es so weit ist, wird eine 80 Zentimeter hohe Wandvertäfelung eingebaut und die Holzbalkendecke verstärkt. Gerade arbeiten die Fensterbauer an den Rollläden. „Wenn alles funktioniert, könnten wir Ende des Jahres das 15. Vereinsjubiläum im Obergeschoss feiern“, sagt Lenk. Durch die gute Arbeit des Fördervereins scheint dieser jetzt auch kreditwürdig bei Banken zu sein. Lenk steht nach eigenen Aussagen kurz vorm Vertragsabschluss, um die nötigen 500 000 Euro für das Obergeschoss als Kredit zu erhalten.

Eine weitere Million benötigt er im kommenden Jahr, wenn mit dem Ausbau des Festsaales im Erdgeschoss begonnen wird. In diesem sollen die Deckenmalereien ergänzt werden, den Fußboden wird Parkett zieren. Und Lenk ist Optimist. „Wir könnten es in einem Jahr schaffen“, sagt er lachend. Doch dafür braucht er weiterhin die Unterstützung der Dresdner. Aus den geschätzten zehn Millionen, die ein Gutachten aus dem Jahr 2003 für die Schloss-Sanierung berechnet hatte, sind inzwischen schon 15,8 Millionen Euro geworden. Dazu kommen die 1,5 Millionen für den Innenausbau sowie 300 000 Euro für den Neubau des Ausschankhauses der Sommerterrasse. Die Baugrube dafür ist bereits ausgehoben, pünktlich mit dem Start der Biergartensaison soll der Neubau samt Keller stehen. „Der alte Kiosk aus dem Jahr 2008 ist baufällig“, sagt Lenk.

Rund 100 000 Euro kommen jährlich an Spenden für das Schloss zusammen. Weitere 130 000 Euro nimmt der Verein durch Veranstaltungen ein. Die Hälfte davon geht jedoch für Kosten wieder ab. Und nicht zuletzt kommen die Beiträge der 400 Vereinsmitglieder dazu, die rund 85 000 Euro ergeben. „Rechnen wir alles zusammen, ist es viel, reicht aber nicht für unser Ziel.“ Deshalb hofft Lenk, weitere Spender zu finden.

