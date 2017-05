Endspurt am Hermsdorfer Schlosscafé Die ehrenamtlichen Arbeiter haben unter Hochdruck die Räumlichkeiten fertiggestellt. Sonntag ist große Eröffnung.

Eberhard Rehor (vorn) und Karl Matheus verfugen Freitagvormittag noch die restlichen Steinplatten im neuen Schlosscafé. Am morgigen Sonntag lädt die Gemeinde Ottendorf-Okrilla dann zur großen Eröffnung der neuen Räumlichkeiten ein. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm. © Thorsten Eckert

Die vergangenen zwei Wochen haben die Ehrenamtlichen der Interessengemeinschaft des Schlosses Hermsdorf sozusagen durchgearbeitet. Jeden Tag waren sie auf der Baustelle im Westflügel des Schlosses und haben unter Hochdruck die wichtigsten Restarbeiten erledigt. Dazu zählt unter anderem die Verlegung von 15 Tonnen schweren Steinplatten auf 117 Quadratmetern. Und auch am Freitagvormittag gab es noch viel zu tun. Eberhard Rehor und Karl Matheus rutschten hoch konzentriert auf dem Boden herum und verfugten die restlichen Platten. Volker Dreßler kümmerte sich in der anderen Ecke des Raumes um den Farbanstrich der Wände. Anschließend mussten die Ehrenamtlichen den Raum noch komplett aufräumen und den Kronleuchter an der Decke installieren. Die letzte Maßnahme an diesem Tag war die Inneneinrichtung: Stühle, Tische, Dekoration. Für den morgigen Sonntag muss schließlich alles perfekt sein. Denn an diesem Tag präsentiert sich das zu neuem Leben erwachte Schlosscafé endlich der Öffentlichkeit. Dazu lädt die Gemeinde Ottendorf alle interessierten Besucher von 10 bis 18 Uhr herzlich ein.

Auf die Gäste wartet dabei ein buntes Programm. Für die musikalische Umrahmung sorgt ab 10.30 Uhr ein Blasmusikensemble, ab 14 Uhr das Jugendblasorchester Spätlese und ab 15 Uhr ist Jeannine Zieschank am Klavier zu erleben. Außerdem stellt der Verein Kunstkreis eine Auswahl seiner Bilder aus. Und auch für die jüngsten Gäste gibt es einiges zu erleben. So gibt es eine Bastelstube, eine Theateraufführung der Medinger Grundschüler und ab 14 Uhr lohnt sich ein Besuch bei der Märchentante. Außerdem können die kleinen Besucher bei einem Quiz quer durch das ganze Schloss ihr Wissen unter Beweis stellen. Für die gastronomische Versorgung der Schaulustigen sorgen der Feuerwehrverein Ottendorf-Okrilla, eine Waffelbäckerei sowie der Catering-Service „I(s)s anders“ aus Dresden. Dieser wird direkt im sanierten Schlosscafé die Gäste mit kleinen Leckereien verwöhnen. Und als kleine Info nebenbei: Das Team des Caterers werden die Ottendorfer demnächst häufiger sehen, denn es ist geplant, dass die Mitarbeiter künftig jeden Sonntag zur Sommerwirtschaft in das Schlosscafé einladen.

Doch auch wenn der größte Teil der Arbeiten im Westflügel erledigt ist, haben die Ehrenamtlichen der Interessengemeinschaft noch einiges zu tun. „Wir müssen noch die Sanitäranlagen herrichten und auch der separate Eingang zum Schlosscafé muss noch saniert werden“, berichtet Angelika Frenzel. Zusätzlich quartieren sich im Oktober die Mitarbeiter der Ottendorfer Firma Fuchs+Girke im Schlosscafé ein, um die Malerarbeiten an den historisch wertvollen Stuckarbeiten an der Wand zu erledigen. Es gibt also auch in den kommenden Monaten noch genug zu tun für die Ehrenamtlichen, die seit über einem Jahr das Schlosscafé mit viel Liebe sanieren. Von dem Ergebnis können sich nun am Sonntag alle überzeugen. Der Eintritt zum großen Eröffnungsfest ist frei.

zur Startseite