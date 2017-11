Endspurt am Elbeparkplatz Busse und Autos kommen in wenigen Tagen wieder problemlos durch.

Im kleinen Städtchen Wehlen sind die Parkplätze immer knapp, denn trotz der wenigen Gebäude gibt es im Ort für Besucher viel zu erleben. Umso schwieriger war die Situation in den letzten Monaten, als sowohl Elbeparkplatz als auch Buswendeplatz saniert wurden. Doch ein Ende ist in Sicht: „Die Bauarbeiten sollen bis Ende des Monats abgeschlossen werden“, kündigt Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) an.

Nun fehlt eigentlich nur noch die neue Asphaltschicht. Und die wird nicht schwarz, sondern ein freundliches Beige. Die Vorgabe vom Naturschutz lautete, den Parkplatz in einer „Sandstein-Optik“ zu gestalten, damit sich die Fläche unauffällig in die Landschaft entlang der Elbe einfügt. Der farbige Splitt wird mit untergemischt. Beim Auftragen könnte der Zeitplan noch einmal etwas durcheinander kommen, denn der Einbau ist nur bei Plusgraden möglich. Klappt alles, können ab Dezember wieder Autos parken, ohne sich zwischen Bauzäunen durchschlängeln zu müssen, und Busse können wieder an der Elbe wenden. Die Sanierung wurde als Maßnahme zur Beseitigung von Hochwasserschäden durch den Freistaat gefördert.

Die kostenlosen Ersatzparkplätze, die in der Zwischenzeit auf dem Markt geschaffen wurden, werden mit Ende der Bauarbeiten wieder abgebaut, kündigt der Bürgermeister an.

