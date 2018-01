Endlosschleife Der Bernstädter Markt hat viele Parkplätze. Manche Autofahrer nutzen dort aber gerne einen verbotenen Stellplatz.

© SZ

Frühmorgens ist auf dem Markt in Bernstadt richtig Betrieb. Unter der Woche, gegen sieben Uhr, fahren fünf Buslinien die beiden Haltestellen am Markt an. Schülerverkehr. Jugendliche, die zur Oberschule Bernstadt wollen, steigen aus. Schüler, die nach Herrnhut, Ostritz, Löbau oder auch Zittau wollen, steigen ein. Hört sich einfach an, ist für die Busfahrer aber nicht immer einfach. Denn manchmal stehen den Bussen Falschparker im Weg. An der Ecke zwischen Markt und der Bautzener Straße ist auch eine Bäckerei. Direkt vorm Eingang ist Halteverbot, weil dort die Busse langmüssen.

Mancher Pendler braucht aber morgens erstmal dringend einen Kaffee – und hält direkt vor der Bäckerei an. „Ich habe es schon erlebt, dass Busse sogar rangieren mussten, um vorbeizukommen“, erzählt Erik Marschke. Er ist Stadtrat und wohnt am Markt. „Am schlimmsten ist es sonnabends. Ungelogen, ich habe es schon gesehen, dass die Leute zum Brötchenholen in dritter Reihe standen.“ Jüngst hatte er das Thema in einer Stadtratssitzung noch einmal angesprochen und mehr Kontrollen durch das Ordnungsamt gefordert. Seine Sorge ist, dass irgendwann Schulkinder, die unter der Woche auf den Bus warten, zu Schaden kommen könnten, gerade in der dunklen Jahreszeit.

Das Problem war schon häufig Thema im Bernstädter Rat. Und hat auch bereits Konsequenzen nach sich gezogen. Die Stadt hat im Juli Halteverbotsschilder direkt vor der Bäckerei aufstellen lassen. „Die Stelle ist damit eigentlich überbeschildert“, erklärte Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste). Denn rund um eine Bushaltestelle gilt ohnehin für 15 Meter Halteverbot. Die einzigen, die dort stehen dürfen, sind die Lieferwagen der Bäckerei, wenn sie Brötchen und Kuchen ausliefern.

„Für die Kunden ist es natürlich schöner, wenn sie direkt vor dem Geschäft parken können“, sagt Jörg Geißler, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei. Er kennt das Problem auf dem Bernstädter Markt, die Bäckerei dort ist eine seiner Filialen. „Als die Schilder aufgestellt wurden, sind wir darüber auch informiert worden“, erzählt er. „In letzter Zeit sind mir auch keine Beschwerden mehr zu Ohren gekommen.“ Auch eine der Verkäuferinnen sagt, dass das Parken direkt vor der Tür weniger geworden sei. Sie verweist aber auch auf die generell schwierige Situation am Markt.

Drei Bushaltestellen gibt es hier. Die eine liegt vor der ehemaligen Gaststätte Brauner Hirsch, die zweite ist auf der gegenüberliegenden Seite vor dem Erdachsenbrunnen. Diese beiden sind verhältnismäßig einfach anzufahren, erklärt Alfons Dienel. Er ist Geschäftsführer der KVG, zu der auch die fünf Linien gehören, die in Bernstadt früh unterwegs sind. Die dritte Haltestelle liegt hinter dem Erdachsenbrunnen. Die ist für die Busse, die aus Richtung Löbau kommen und in Bernstadt enden oder starten, erklärt Dienel. Sie müssen von der Bautzener Straße aus scharf rechts auf den Markt einbiegen und dann die Kurve hinter den Brunnen kriegen. „Wir fahren aber zum Teil mit Gelenkbussen“, sagt Dienel. Wenn dann die Zufahrt gerade durch größere Wagen wie Baufahrzeuge eingeengt ist, sei Rangierkunst gefragt. „Ich habe mir das selber auch schon vor Ort angesehen“, erzählt er. „Es ist fast jeden Morgen dasselbe.“

Auch er habe es schon erlebt, dass mehrere Fahrzeuge vor der Bäckerei stehen bleiben. „Klar, die Leute stehen dort nur vier, fünf Minuten. Ich kann aber nicht immer die Busse fünf Minuten warten lassen.“ Was ihn besonders ärgert: Weiter unten auf dem Markt gibt es zahlreiche kostenlose Parkplätze. Nur am Freitag, zum Markttag, ist je nach Händlerzahl nur eine Seite des Marktes frei oder das Parken ganz verboten. Ansonsten aber gilt: Zwei Stunden dürfen Autos auf dem Markt stehen. „Ich hätte vielleicht noch Verständnis, wenn die Stellflächen dauernd belegt wären. Aber das sind sie morgens nicht“, sagt Dienel. „Aber das sei ein Problem seit Ewigkeiten, besonders am Markttag.“

Auch Anika Kielack vom Bernstädter Ordnungsamt hat keine Patentlösung parat. Sie könnte sich vorstellen, dass manchen Autofahrern wirklich noch nicht klar ist, dass vor der Bäckerei Halteverbot herrscht. Denn wenn man von der Bautzener Straße kommt und direkt nach rechts einbiegt, lasse sich das neue Halteverbotszeichen schwer erkennen. Das Schild hat Standarthöhe. Aber in der Situation – es steht direkt hinter der Kurve und man kann es vor dem Abbiegen nicht erfassen – hänge es womöglich zu hoch.

Stadtrat Erik Marschke hatte zur Lösung des Problems mehr Kontrollen zu den Stoßzeiten frühmorgens gefordert. So leicht sei das aber nicht, sagt Markus Weise. „Klar kann man Politessen rumschicken“, so Weise. „Wir haben aber keine Politessen.“ Bernstadt hat zwar ein Ordnungsamt, das ist aber ein Ein-Personen-Amt, für das zahlreiche Aufgaben anfallen. Zum Bernstädter Ordnungsamt gehört nicht nur die Kontrolle des ruhenden Verkehrs, sondern das gesamte Ordnungswesen, dazu die freiwillige Feuerwehr und der Katastrophenschutz. Und alles bringt Schreibtischarbeit mit sich. „Dazu haben wir derzeit einen hohen Krankenstand, dadurch kommen für die Mitarbeiter auch noch Aufgaben dazu. Man kann das nicht alles auf der linken Arschbacke abarbeiten.“ Er appelliert an die Vernunft der Anwohner und Pendler. „Man könnte auch mal weiter als nur an das eigene Brötchen denken.“

zur Startseite