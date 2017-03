Endloses Warten auf den Doppelhaushalt Entgegen aller Versprechen des OB gibt es immer noch keinen Haushalt für 2017/18. Trotzdem wurden gestern im Stadtrat wieder große Projekte beschlossen.

Im ersten Quartal des Jahres sollte er da sein – der Doppelhaushalt für 2017/18. Doch er lässt auf sich warten. Stattdessen werden weiterhin Großprojekte beschlossen. So soll nun für 7 Millionen Euro die Zweifachsporthalle auf der Hugo-Keller-Straße gebaut werden und auch für das 700 000 Euro-Vorhaben Park des Friedens, der Teil des Brückepark-Projektes ist, gaben die Stadträte am Donnerstag grünes Licht. Zwar gibt es für beide Vorhaben hohe Fördersummen – von der EU 85 Prozent für den Park und von der Sächsischen Aufbaubank 90 Prozent für die Turnhalle. Doch sind in beiden Fällen städtische Eigenmittel nötig, die dem Haushalt vorgegriffen werden müssen.

Dass es den noch nicht gibt, liegt daran, dass noch ein gewaltiges Defizit ausgeglichen werden muss. Aus den Wunschlisten der Ämter im Rathaus muss also so einiges wieder gestrichen werden. „Unsere neueste Information dazu ist, dass das noch immer nicht abgeschlossen ist“, sagt Rolf Weidle, Fraktionsvorsitzender der Bürger für Görlitz. „In den nächsten zwei, drei Wochen wollen wir aber einen Entwurf sehen.“ Eine Hoffnung macht Weidle gleich zunichte: Dieser Doppelhaushalt gebe die von der Görlitzer Wirtschaft geforderten Steuersenkungen nicht her. „Dennoch haben wir Maßnahmen im Auge, wie wir für die Wirtschaft Zeichen setzen können.“

CDU-Kollege Dieter Gleisberg will sich zum Haushalt nicht äußern, bevor nicht das Defizit ausgeglichen ist. Eine Forderungsliste zu Themen, die in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden soll, sei aber vorbereitet. Renate Schwarze sagt für die SPD/FDP: „Wenn das Defizit wirklich so hoch ist, sollten alle Maßnahmen auf den Prüfstand, hinsichtlich ihres Investitionsbedarfes und der Folgekosten. Das Mittel der Wahl wäre eine intensive Befassung und Diskussion aller Fraktionen mit der Verwaltung.“

Ähnlich äußert sich Joachim Paulick (Zur Sache). Auch, wenn der Spielraum wegen der vielen Haushaltsvorgriffe gering sein werde, hoffe er, dass den Stadträten genügend Zeit gegeben wird, sich mit dem Haushalt zu beschäftigen, um damit die Grundrichtung der Stadtpolitik vorgeben zu können. Auch die Linken kritisieren die Verzögerung. Für Fraktionschef Thorsten Ahrens stellt sich die Frage, „weshalb der Oberbürgermeister und insbesondere die Leiterin des Amtes für Stadtfinanzen überfordert sind, dem Stadtrat diesen Entwurf vorzulegen.“Auf ein Wort

