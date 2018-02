Endlos-Debatte um die Lederfabrik Die Stadträte drehen sich im Kreis bei der Frage, ob die Ruine abgerissen wird oder ein Erhalt doch noch möglich ist.

Wieder diskutierten die Stadträte über Freital umstrittenste Ruine, die Lederfabrik an der Poisentalstraße. Am Ende stimmten die Abgeordneten gegen den Vorschlag, eine Sanierung nochmals zu prüfen. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Als die Brüder Karl Oswald und Heinrich Reinhold Sohre 1893 an der Schnittstelle von Poisental und Weißeritztal ihre Lederfabrik errichteten, wollten sie nicht nur einen Industriebau hinsetzen. Die Unternehmer bewiesen stattdessen Geschmack und ließen ein zwar wuchtiges, aber auch ein mit Simsen, Reliefs, Giebeln und Türmchen verziertes Gebäude anlegen. Und genau das ist im Nachhinein betrachtet das Problem.

Die Lederfabrik, längst altlastenverseuchte Industrieruine, sorgt immer wieder für Diskussionen. Weil sie inzwischen dank ihrer Optik auf der Denkmalliste steht. Weil sie dem eher geschichtsarmen Freital ein bisschen historische Bauweise entgegensetzt. Und weil sie trotzdem so zweckmäßig wirkt, dass es vorstellbar ist, daraus noch einmal etwas Prosperierendes zu machen. Kein Wunder also, dass sich viele Freitaler und stellvertretend auch Freitals Lokalpolitiker schwer damit tun, einfach einen Schlussstrich zu ziehen und die Ruine abzureißen. Und so kreisten die Stadträte in ihrer Sitzung am Donnerstagabend abermals um die Frage: Endlich abreißen oder doch nochmals eine Sanierung prüfen?

Die Diskussion entflammte an einem fraktionsübergreifenden Antrag, den FDP-Stadtrat Lothar Brandau initiiert hatte. Unterschrieben hatten elf Abgeordnete von der SPD, den Linken, den Bürgern für Freital und den Grünen. Sie beantragten, dass die Stadtverwaltung nochmals prüfe, inwieweit jetzt alternative Fördermöglichkeiten genutzt werden könnten.

„Mit 85 Prozent Fördergeld wäre eine Sanierung der Lederfabrik möglich“, sagte Brandau. Wichtig sei ihm vor allem der Erhalt der Fassade und der äußeren Gebäudestruktur. Brandaus Rechnung: Ein Abriss kostet etwa 1,5 Millionen Euro. Aber 85 Prozent Fördermittel bei zehn Millionen Sanierungskosten ergibt einen Eigenmittelanteil der Stadt von ebenfalls 1,5 Millionen Euro. „Für denselben Preis wie für den Abriss könnten wir eine sanierte Lederfabrik bekommen“, argumentierte auch SPD-Stadtrat Klaus Wolframm.

Aber ist eine solche Fördersumme überhaupt möglich? Nein, sagt die Stadtverwaltung. „Wir haben das alles mehrfach geprüft und deshalb bereits im Mai 2017 im Stadtrat den Abriss beschlossen“, erinnerte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) an den damaligen Entscheid. Brandau erklärte, er wolle den Beschluss auch gar nicht infrage stellen oder gar ersetzen. „Ich möchte lediglich, dass wir nochmals prüfen. Das kostet uns erstmal gar nichts.“ Auch die Linke argumentierte für die Prüfung. „Stellen wir uns doch mal vor, die Denkmalschutzbehörden versagen uns den Abriss. Was ist denn dann? Wir brauchen eine Alternative für diesen Fall“, warf Roland Willing ein.

Die Stadträte von CDU, die Freien Wähler sowie die AfD teilen diese Ansicht nicht. „Ich möchte nochmals erinnern, dass die Lederfabrik eine vergiftete Ruine ist, die nicht erhaltenswert und auch nicht erhaltensfähig ist“, sagte CDU-Fraktionschef Martin Rülke. Er schlug stattdessen vor, markante Teile der Fassade beim Abriss zu sichern, um diese eventuell in einen Neubau zu integrieren. Dem schlossen sich die Freien Wähler an. „Aus unserer Sicht ist ein Abriss nicht zu verhindern. Die Fassade muss aber nicht ganz aus dem Stadtbild verschwinden, sie kann wiederverwendet oder nachgeahmt werden“, sagte Frank Gliemann. AfD-Vertreter Norbert Mayer nannte den Antrag gar eine Luftnummer. „Der Ausschuss Lederfabrik hat das alles geprüft. Es gibt für dieses schadstoffbelastete Ding keine 85 Prozent Fördermittel.“

Ja, nein oder vielleicht? Fakt ist auch, dass die Lederfabrik – schadstoffbelastet oder nicht, Ruine oder nicht – derzeit tatsächlich ein Fall für die Denkmalpflege ist. Die Stadt hat beim Landkreis und dem Landesamt für Denkmalpflege beantragt, das Gebäude von der Liste zu streichen, weil eine Sanierung finanziell nicht zumutbar ist. Die Behörden haben nun erst einmal weitere Unterlagen verlangt. „Die haben wir im Januar nachgereicht“, informierte der Oberbürgermeister.

Er hat im Hinterkopf auch die Ankündigung des Freistaates, in Freital eine neue Behörde anzusiedeln: das Haus der Bildung. Die verkündete Innenminister Roland Wöller (CDU), selbst Freitaler, vor einer Woche auf dem Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters. Der Freistaat braucht dafür eine möglichst zentral gelegene Immobilie – die Lederfabrik? Oder besser gesagt, das Grundstück, auf dem die Lederfabrik derzeit vor sich hinmodert?

Oberbürgermeister Rumberg jedenfalls will die Ruine endgültig abschreiben. „Wir entwickeln am Sächsischen Wolf gerade ein neues Stadtzentrum, dazu kommen dann das City Center, der Busbahnhof, das Mühlenviertel. Die Lederfabrik steht mittendrin. Wir haben die Vision, das Gelände weiterzuentwickeln.“ Die Mehrheit der Stadträte sah das genauso. Mit 19 zu 10 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt.

zur Startseite