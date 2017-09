Endlich Zeit zum Lesen Die Heidenauer Stadtbibliothek wird 70. Katharina Frömmel geht dort ein und aus.

Die Heidenauerin Katharina Frömmel liest gern und viel. In der Heidenauer Stadtbibliothek findet sie immer neue Bücher. In das nächste Werk von Isabel Allende schaut sie schon einmal hinein. © Daniel Schäfer

Katharina Frömmel findet man meist in der Ecke mit den historischen Romanen. Die liest die 79-Jährige mit der feinen Brille und dem netten Lächeln am liebsten. Gerade hat sie ein Buch von Isabel Allende zurück in die Heidenauer Stadtbibliothek gebracht und ist nun auf der Suche nach neuem Lesestoff. In der Bibliothek ist sie seit kurz nach der Wende angemeldet, erzählt sie. Genau kann sie es nicht sagen.

Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek kennen Katharina Frömmel als langjährige Nutzerin. Natürlich ist sie auch zur Geburtstagsfeier der Bibliothek am 22. September mit dabei. Genau an diesem Tag vor 70 Jahren wurde die städtische Bücherei eröffnet. Das feiert die Bibliothek mit einer Jubiläumswoche vom 18. bis zum 22. September.

Damals zur Gründung befand sich die Bibliothek noch in der Ernst-Thälmann-Straße. Dort hatte man nach dem Krieg die früheren Volks- und Schulbüchereien zusammengelegt. Angemeldete Nutzer konnten aus etwa 2 150 Büchern auswählen. Heute bietet die Bibliothek in ihren modernen Räumen im Brunneneck viele verschiedene Medien: Das gute, alte Buch gehört natürlich dazu. Aber auch die Bibliothek passt sich an. Daher können Nutzer ebenso Zeitschriften, E-Books, Hörbücher, CDs, Gesellschaftsspiele und Spiele für verschiedene Spielekonsolen ausleihen. Aber auch Bildungsangebote für Schulen oder Veranstaltungen bietet die Bibliothek an. Die besucht Katharina Frömmel selbst sehr gern und regelmäßig.

Obwohl sie die Sommer mit ihrem Mann statt in Heidenau im Garten an der Talsperre Malter verbringt, fahren sie oder er fast jede Woche einmal nach Heidenau, um sich Bücher-Nachschub zu holen. Davon ist viel nötig, denn ein Buch hat sie in etwa drei Tagen verschlungen. Die ausgeliehenen Bücher lesen meist beide Eheleute. „Es ist schön, dass mein Mann das Gleiche liest wie ich“, sagt sie. „So können wir dann darüber sprechen und uns austauschen.“ Und: Endlich hat sie Zeit zum Lesen. Früher, als sie noch arbeitete und sich um die Kinder kümmerte, war dafür oft keine Zeit. Das holt sie nun ausgiebig nach.

Die ehemalige Lehrerin geht gern in die Heidenauer Bibliothek und findet auch immer wieder etwas, was sie interessiert. Schließlich kommen ständig neue Bücher ins Sortiment. Ein direktes Lieblingsbuch kann sie nicht nennen. Im Gedächtnis geblieben ist ihr allerdings das wahrscheinlich erste Buch, das sie las. Es war von Hermann Löns. Ihre Mutter war außer Haus, hatte ihr das Buch gegeben. „Und ich dachte: Ach, ich darf lesen!“, sagt Katharina Frömmel schmunzelnd.

Beim Lesen kann sie in eine andere Welt abtauchen, ob im Garten oder der warmen Wohnstube. Die Leidenschaft für das Geschriebene hat sie auch an ihre Kinder und Enkel weitergegeben, sagt die Rentnerin. Sie glaubt, dass Jugendliche heute wieder mehr lesen. Auch dafür habe die Heidenauer Bibliothek viel getan, sich auch für die jüngeren geöffnet und zum Lesen angeregt. Die Bibliothek ist so auch nach 70 Jahren noch nicht alt, sondern geht mit der Zeit.

