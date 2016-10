Endlich wird Krebs vor Fluten geschützt

Die Entlastung des Hohlweggrabens in Krebs, die erste große Maßnahme im Hochwasserschutzkonzept, rückt immer näher. Ende November soll die Submission für den Auftrag sein, also die Eröffnung der Angebote. Das neue Jahr soll mit der Vergabe des Auftrags beginnen. März bis Juni ist die Realisierung geplant. Eine relativ kurze Zeit, wenn man bedenkt, wie viele Jahre darum gekämpft wurde und wie viele Hochwasser den kleinen Ort trafen. Familien wie die Dürings hatten lange Geduld und Verständnis, lebten immer mit der Gefahr des nächsten Unwetters und Hochwassers. Zu Beginn dieses Jahres aber waren sie mit ihren Nerven und ihrer Geduld am Ende und schrieben an den Freistaat. Der und die Stadt waren bis dahin bei Planungen und Begründungen von Kostenerhöhungen festgefahren, was über so viele Jahre kein Wunder ist. Seither mehren sich die positiven Nachrichten, Dürings können ihr Glück kaum fassen. Etwas vorsichtig sind sie angesichts der Erfahrungen dennoch: Der Sekt wird erst geöffnet, wenn tatsächlich gebaut wird. Aber so weit wie jetzt war man noch nie. Die Stadt informierte die Familie jetzt über die nächsten Termine. Die Dürings und die anderen betroffenen Krebser hoffen, der Paln geht auf. (SZ/sab)

