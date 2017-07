Endlich wird die Neugasse neu Die Stadtwerke beginnen am 24. Juli mit den Vorarbeiten und falls es der Stadtrat beschließt, geht es im September richtig los.

Dieser Blick auf die geflickte Neugasse soll bald der Vergangenheit angehören. Die Straße wird für rund anderthalb Millionen Euro saniert. © Claudia Hübschmann

Nicht nur, wenn man aus der Sparkasse auf die Neugasse herunterschaut, bietet sich ein Bild des Jammers: Eine geschundene Straße, deren Pflaster an manchen Stellen noch mit Asphalt überdeckt ist. Dellen und Wellen im Straßenprofil und Fußwege, die auch schon bessere Zeiten gesehen haben. Doch damit soll nun Schluss sein. „Der Fördermittelbescheid vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr für die Sanierung der Straße/Gehwege Neugasse ist inzwischen eingetroffen“, erkläre Anne Dziallas, die Leiterin Oberbürgermeisterbüros, auf SZ-Anfrage. Und: „Die Sanierung der Neugasse und die Neugestaltung der Plätze an der Neugasse starten, den Beschluss zur Vergabe im August 2017 durch den Stadtrat vorausgesetzt, im September 2017.“ Nun endlich soll die Neugasse saniert werden. Dass es nun wirklich ernst wird, geht auch aus der Ankündigung hervor, dass die Meißener Stadtwerke (MSW) bereits am übernächsten Montag, dem 24. Juli, mit vorbereitenden Maßnahmen beginnen werden.

Die Baumaßnahme der Stadtwerke auf der Neugasse, die bis zum 6. September laufen soll, sei technologisch notwendig und die Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf der folgenden, städtischen Baumaßnahme, erklärt MSW-Sprecherin Lilly Schneider: „Die Firma Uni Elektro wird in unserem Auftrag Tiefbauarbeiten durchführen lassen, anschließend werden Niederspannungs- und Straßenbeleuchtungskabel ausgewechselt.“

Viele von diesen Kabeln hätten das Hochwasser „miterlebt“ und die bevorstehende Sanierung der Neugasse erlaube einen relativ unkomplizierten Wechsel, bevor es zum Störfall komme. „Kurz gesagt: Sinn und Zweck ist eine weitere sichere Versorgung mit Strom in der Zukunft.“

Die Stadt selbst will neben dem Bau der Straße und der Gehwege auf der Neugasse auch den Platz vor der Sparkasse gestalten – alles zusammen soll etwa 1,5 Millionen Euro kosten. Hinzu kommt die Beseitigung von Hochwasserschäden an den Abwasseranlagen sowie am Stiftsweg, „sowie zusätzliche Kanalbauleistungen aus Eigenmitteln der Stadt, aber auch Tiefbauarbeiten für weitere notwendige Leitungsverlegungen der Meißener Stadtwerke“, erklärte Anne Dziallas. Für diese Arbeiten läuft derzeit das Ausschreibungsverfahren. Auf seiner Augustsitzung soll dann der Stadtrat die Bauleistungen an die entsprechenden Firmen vergeben, sodass Anfang August mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden kann.

Voraussetzung für die Sanierung der Neugasse ist die Entscheidung des Freistaates Sachsen „aufgrund der erheblichen Nachfrage und von Bedarfsanzeigen, zusätzlich etwa 60 Millionen Euro für den kommunalen Straßen- und Brückenbau bereitzustellen“, sagte Anne Dziallas. Daraufhin hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Fördermittelantrag der Stadt für die Neugasse mit maximal knapp 840 000 Euro bewilligt. Außerdem wurden Fördergelder in Höhe von etwa 111 000 Euro für den Ausbau der Nebenanlagen am Dieraer Weg, zwischen B 101 und Karl-Marx-Straße bewilligt. Die Bescheide erstrecken sich über den Zeitraum 2017 und 2018.

Interessenten erhalten weitere Informationen zum geplanten Bauablauf am 15. August bei einer Bürgerinformationsveranstaltung, nähere Informationen folgen.

