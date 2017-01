Endlich Winter! Ein Tief brachte zum Jahresanfang Kälte und Schnee in die Region. Ab Dienstagabend wird es ungemütlich.

Zahlreiche Besucher nutzten das schöne Wetter der letzten Tage um in Altenberg Ski zu fahren oder zu rodeln. Auch die nächsten Tage bleibt es richtig winterlich. © Andreas Weihs

Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee im Tiefland, aber ein Verkehrschaos bleibt aus – das ist die Bilanz des ersten richtig winterlichen Tages in der Freitaler Region am Montag. Für die weißen Straßen, Bäume und Dächer sorgte Tief Corinna, das über dem Osten Europas saß und kalte Luft nach Sachsen schaufelte. Im Laufe des Tages ließ der Schneefall etwas nach. Wie Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst mitteilte, kamen im Erzgebirge zehn Zentimeter Neuschnee zusammen. „Es ist endlich Winter“, sagte er.

Der Freitaler Winterdienst war am Montag ab 4 Uhr morgens im Zwei-Schicht-System im Einsatz und stellt sich darauf auch für die kommenden Tage ein. Die Polizei verzeichnete eine erhöhte Zahl an Unfällen. Im gesamten Landkreis kam es bis Mittag zu 19 Zusammenstößen. Durchschnittlich passieren 16 Unfälle – und zwar an einem gesamten Tag. Weil am Montag noch Ferien waren, waren insgesamt weniger Autos auf den Straßen unterwegs.

Bei dem recht ruhigen Winterwetter wird es am Dienstag und Mittwoch nicht bleiben. „Wir erwarten ein starkes Tiefdruckgebiet“, sagt Hain. „Und der Wind nimmt stark zu.“

Er rechnet damit, dass es in der Nacht zu Mittwoch und am Tag selbst vor allem im Bergland zu viel Neuschnee kommen wird – 20 bis 30 Zentimeter. Durch den starken Wind könne es zu großen Schneeverwehungen kommen. „Das dürfte den Verkehr erheblich beeinträchtigen.“ Im Tiefland rings um Freital wird bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Schneeregen erwartet. Weil die Nässe überfriert, wird es auch hier gefährlich für Autofahrer. „Mit Glätte ist zu rechnen“, sagt Hain.

Das Wetter ändert sich dann noch einmal am Donnerstag und Freitag. Die Meteorologen rechnen damit, dass sich ein Hochdruckgebiet in der Region breitmacht. Das bedeutet blauer Himmel und sternenklare Nächte. Die Temperaturen gehen nachts im Tiefland bis auf minus zehn oder elf Grad Celsius zurück. Im Erzgebirge müssen sich die Menschen sogar auf bis zu minus zwanzig Grad Celsius einstellen.

