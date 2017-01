Endlich wieder Winter Im Raum Kamenz sind 25 Zentimeter Schnee gefallen. Die meisten gehen positiv damit um. Sogar die Kraftfahrer.

zurück Bild 1 von 3 weiter So schön kann der Winter sein: Tief verschneit präsentiert sich jetzt auch der Park an der Helios Schlossklinik in Pulsnitz. © Matthias Schumann So schön kann der Winter sein: Tief verschneit präsentiert sich jetzt auch der Park an der Helios Schlossklinik in Pulsnitz.

Schneeballschlacht am Lessingmuseum in Kamenz: Zoe und Laura sind dabei.

Einfach riesig: endlich wieder ein Riesenslalom in Steina – mit Starthaus.

Vor vier Jahren hatte es im Raum Kamenz den letzten, damals richtig späten Winter gegeben. Seitdem standen die angeschafften Langlaufski meistens ungenutzt im Keller. Jetzt dürfen sie wieder gewachst werden. Es ist übers Wochenende viel Schnee gefallen, und es bleibt wohl noch eine Weile kalt. SZ-Wetterexperte Jens Tischer aus Lückersdorf hat die Fakten: „In und um Kamenz liegen derzeit auf der Altschneedecke 25 bis 30 Zentimeter Schnee, im Wald ist es sogar noch mehr.“ Und die 40 bis 50 Zentimeter auf dem Schwedenstein sind ebenfalls hohe Werte für unsere Region. „Wir lagen zum wiederholten Mal in einer sogenannten Schneeschauer-Straße.“ Und der Winter bleibe uns vorläufig erhalten. Jens Tischer: „Im Laufe der Woche kommt immer mehr die Sonne hervor und bietet traumhafte Wintermotive.“ Das bedeute freilich auch, dass es nachts richtig kalt werden dürfte – der Lückersdorfer sieht sogar minus 15 bis minus 20 Grad und tags zwischen minus 5 bis minus 1 Grad. Also Dauerfrost. „Vermutlich wird auch das kommende Wochenende noch schön sein. Danach scheiden sich die Wettermodelle.“ Das eine sehe eine massive Milderung aus Südwest, das andere wolle uns bei 0 Grad weiter den Schnee erhalten lassen. „Den sollten wir erst mal genießen, schließlich mussten wir einige Jahre darauf warten.“

96 starter beim Riesenslalom

Das haben sich auch die Steinaer gedacht, als sie zum Riesenslalom einluden. Wann gab es das zum letzten Mal? Ralf Kühne von der Ski-Alpin-Abteilung des dortigen Sportvereins: „Das ist schon einige Jahre her. Wir haben es immer wieder versucht, doch die Witterungsbedingungen waren nie ausreichend für eine solche Sportveranstaltung.“ Am Wochenende klappte es endlich nach langem Entzug. „Es gibt jährlich einen Fix-Termin. Kurz vorher schauen wir, ob überhaupt eine Chance besteht. Wir haben uns diesmal erst Mittwoch früh für den Cup entschlossen. Das bedeutete letztlich schon etwas Stress“, sagt Ralf Kühne. Am Ende standen 96 Starter an der Abfahrtsrampe – der jüngste gerade mal fünf Jahre, der älteste 65 Jahre alt. „Es war ein tolles Erlebnis. Die Leute kamen kurzfristig aus ganz Ostsachsen. Die Bedingungen waren gut, auch wenn wir am Abfahrtshang immer wieder mal den frisch gefallenen Schnee abrutschen mussten“, so Kühne. Und mancher Sportler hatte Mühe, an den Startpunkt zu kommen. „Wir wussten, dass es in Ermanglung eines Skilifts schwierig würde. Deshalb haben wir extra einen Shuttleverkehr eingerichtet, um die Slalomfahrer hinzubringen. Ein großes Dankeschön geht hier an unsere einheimischen Firmen, die dafür Transporter und Busse zur Verfügung stellten“, lobt Ralf Kühne. Alles in allem war es ein gelungener Cup. Steina bleibt übrigens weiterhin Wintersportort. Die Eisbahn wird erneut präpariert, auch viele Kilometer Loipen sind gespurt und die Rodelhänge am Schwedenstein warten auf zahlreichen Besuch! In Betrieb war am Wochenende auch der Lift in Ohorn. Noch mit mäßigem Andrang, wie die Gemeinde einschätzt. Aber vielleicht muss sich erst herumsprechen, dass endlich mal wieder Winter ist und Ohorn mitmischt. Am kommenden Wochenende auf jeden Fall wieder.

Auf den Straßen konnte am Montag insgesamt gut gefahren werden. Die Polizei vermeldet nur wenige Rutscher. Die Kraftfahrer haben sich gut auf die Schneeglätte eingestellt. Und sie können sich im Raum Bernbruch sogar auf eine wichtige Erleichterung auf Zeit einstellen, wie die Ewag Kamenz mitteilt: Wegen der winterlichen Wetterbedingungen entfällt weiterhin die angekündigte Straßensperrung in der Ortslage wegen des Wasserleitungsbaus für die Accumotive-Erweiterung. „Bis auf Weiteres bleibt die Nordstraße befahrbar.“ Möglicherweise bis 30. Januar. Danach sollte weitergebaut werden, heißt es. Es sei, der Winter bleibt so lange wie der von 2013 ...

zur Startseite