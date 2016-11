„Endlich wieder richtig Wäsche waschen“ Jens Richter bekam Hilfe, damit er seine Arbeitssachen in Ordnung bringen konnte. Dafür gibt er auch etwas zurück.

Landschaftsbauer Jens Richter weiß die Hilfe der Kleiderkammer der Diakonie in Dippoldiswalde zu schätzen. Er hat Hilfe bekommen, unter anderem von der Stiftung Lichtblick. © Frank Baldauf

Dippoldiswalde. Jens Richter hat schon viele verschiedene berufliche Stationen absolviert. Der 43-Jährige hat erst Hauswirtschafter gelernt, danach Koch und schließlich Garten- und Landschaftsbauer, durchaus mit einem Abschluss. Doch er hatte Probleme. Der Lohn war nicht üppig, und er kam bei seiner letzten Stelle auch nur unregelmäßig, wie er berichtet. So konnte er die Miete nicht pünktlich bezahlen und musste aus seiner alten Wohnung ausziehen. Jetzt wohnt er in einer kleinen Mietwohnung in einem Ortsteil von Dippoldiswalde.

Weil er mit seinen Mitteln am Ende war, hat er bei der Diakonie in Dippoldiswalde um Hilfe gebeten. Zuerst hat er wegen Sachen aus der Kleiderkammer gefragt. Dort hat sich Sozialarbeiterin Elke Klein-Nowoisky gewundert, warum er so viel Kleidung benötigte. Im Gespräch kam heraus, dass er keine Waschmaschine mehr hatte. Und im Landschaftsbau werden die Arbeitssachen schnell schmutzig. Daraufhin hat sich die Sozialarbeiterin im Mai diesen Jahres an die Stiftung Lichtblick gewandt und um Unterstützung gebeten. Einen Monat später hatte Jens Richter dann eine Maschine bekommen und konnte wieder regelmäßig seine Sachen waschen. Auch Arbeitskleidung, die stärker verschmutzt war, stellte nun kein Problem mehr dar. „Dafür bin ich Frau Klein und der Stiftung Lichtblick sehr dankbar, dass ich endlich wieder richtig Wäsche waschen konnte“, sagt er. Er revanchiert sich dafür auch und hilft ehrenamtlich bei der Diakonie mit. Diese vermittelt im Rahmen ihres Projekts „sorgemensch“ beispielsweise Möbel. Die müssen dann irgendwo abgeholt und zu den Menschen gebracht werden, die sie benötigen. Das bedeutet auch mal einen Transport über mehrere Treppen. Bei solchen Aktionen packt er mit an.

Zum Sparen zu wenig

Er erzählt, wie es ihm so geht. „Ich verdiene gerade so viel, dass es zum Leben reicht. Dann versuche ich schon auch, etwas zur Seite zu legen. Aber da kommt immer etwas dazwischen, mal eine Rechnung für eine Stromnachzahlung, mal etwas anderes. Dann ist dieses Geld wieder weg“, erzählt er. Derzeit hat er ein neues Problem. Er hat jetzt im Herbst seine Arbeit verloren und wartet auf die Genehmigung seines Arbeitslosengeldes. Dafür fehlt ihm noch eine Lohnbescheinigung vom letzten Arbeitgeber. Die hat er bisher nicht bekommen, und folglich wurde sein Antrag bisher nicht bearbeitet.

Vor Kurzem hat er indirekt noch einmal Hilfe von der Aktion Lichtblick erhalten. Er war einer der Teilnehmer des „Tapetenwechsels“. Das ist ein Wochenende in einem Rüstzeitenheim in Rosenthal in der Sächsischen Schweiz, den das Diakonische Werk für bedürftige Menschen organisiert. Dieser Kurzurlaub wendet sich vor allem an Leute, die sonst nie von zu Hause rauskommen. Wer daran teilnimmt, muss einen Eigenanteil von 20 Euro für das Wochenende bezahlen. Den Rest, das sind ungefähr 80 Prozent der Kosten, übernimmt hier ebenfalls die Stiftung Lichtblick. „Das war fantastisch. Man konnte dort andere Leute kennenlernen. Die Mitarbeiter, die das organisiert hatten, haben sich sehr viel einfallen lassen“, erzählt er.

Die Diakonie organisiert das Projekt Tapetenwechsel schon seit Jahren. Elke Klein sagt: „Wir versuchen damit immer, Menschen aus ihrem Alltag herauszuholen. Ihnen wieder Kraft und Motivation zu geben, damit sie ihre Probleme anpacken können.“ Jens Richter sagt „Es wäre schön, wenn ich dort wieder einmal mitfahren könnte.“

