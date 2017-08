Endlich wieder „O’zapft is“ Dirndl, Lederhosen und vier Tage Spaß. Das Volksfest nach bayerischem Vorbild kommt zurück nach Freital.

Veranstalter Mirko Schilde beim ersten Test des Bieres. Sandra und Marina füttern ihn mit typisch bayerischem Essen an. © Andreas Weihs

Das letzte Mal wurde 2012 ein Zapfhahn zur Eröffnung des Freitaler Oktoberfestes in ein Fass geschlagen. Trotz der guten Erinnerungen an die von Tausenden besuchte Veranstaltung findet die vierte Auflage des bayerischen Vorbilds nun erst fünf Jahre später statt. Die Fortsetzung des Events scheiterte damals an Unstimmigkeiten mit dem Bierlieferanten. Umso erfreuter ist man jedoch, dass man die regionale Brauerei Feldschlösschen für den lokalen Ableger der Wiesn gewinnen konnte. Doch nicht nur das Bier ändert sich, auch das gesamte Programm. „Allgemein soll es familienfreundlicher werden“, verspricht Veranstalter Mirko Schilde.

Am Donnerstag, 19. Oktober, öffnet die kleine Version des größten Volksfestes der Welt für vier Tage seine Türen auf dem Freitaler Festplatz. Das Programm beginnt dabei täglich 18 Uhr, während der zusätzliche große Schaustellerbetrieb ganztägig geöffnet hat. Die Eröffnung erfolgt am Donnerstag durch den Fassanstich mit dem Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU). Später macht die bekannte Band Jolly Jumper Stimmung. Am Freitag sorgen die „Grabenland Buam“ und Musiker Kevin als Andreas-Gabalier-Double für beste Unterhaltung. Für den Hauptveranstaltungstag Sonnabend steht die Band Partyfieber auf dem Programm, während am Sonntag ruhigere Töne beim Frühschoppen von 11 bis 15 Uhr angeschlagen werden.

Um auch das wahre Oktoberfest-Gefühl zu erzeugen, darf ein großes Festzelt nicht fehlen. Dessen Größe lässt auf einen großen Besucherandrang hoffen. „Wir haben für die Idee viel regionalen Zuspruch erhalten. Wir sind guter Dinge“, sagt Matthias Lindner von Feldschlösschen. Das Zelt wird der Mittelpunkt, vor allem für unzählige Maß Bier. Auch hungern muss niemand. Gesetzt wird dabei vor allem auf typisch bayerische Spezialitäten. Neben Butterbrezeln, Weißwurst und Leberkäsebrötchen werden diesmal auch vegetarische Alternativen angeboten.

Tickets gibt es derzeit für zehn Euro an ausgewählten Vorverkaufsstellen oder im Internet. Ein Kombiticket für alle drei Veranstaltungstage kostet 25 Euro. An der Abendkasse werden die Tickets 15 Euro pro Tag kosten. Der Eintritt am Sonntag ist frei.

www.dresdennightlife.de

